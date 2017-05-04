Сегодня у Монумента Воинской Славы состоялась торжественная отправка первой команды призывников из столицы Марий Эл в Вооруженные силы Российской Федерации – в этом году в их составе 13 человек.

В мероприятии приняли участие глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов Александр Принцев, мэр города Йошкар-Ола Евгений Маслов, военный комиссар города Йошкар-Ола Валерий Панков, начальник управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Вадим Усков, другие официальные лица.

- Радует, что сегодня большинство молодых людей идет служить добровольно, с осознанием того, что это долг перед Родиной, который каждый с честью обязан выполнить. История наших войн всегда сопровождается великими победами. Я уверен, что каждый из вас хочет быть достойным подвигов наших доблестных предков и с гордостью нести звание русского солдата, - напутствовал ребят Александр Принцев.

Каждому из новобранцев на торжественной церемонии отправки подарили по мобильному телефону, чтобы всегда быть на связи с родными в Йошкар-Оле.Напомним, всего в ходе осенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил России из Марий Эл будет призвано 800 человек, порядка 200 из них – из Йошкар-Олы.