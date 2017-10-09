16/10/2017

В Марий Эл производство коровьего молока увеличилось на 4,0%, поголовье КРС выросло на 5,9%







В сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2017г. по сравнению с январем-сентябрем 2016г. увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 2,1%, производство коровьего молока - на 4,0%, куриных яиц - на 3,1%. Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях

Сентябрь 2017,

тонн В % к Январь-сентябрь

2017 Справочно

январь-сентябрь 2016 в % к

январю –

сентябрю 2015 сентябрю

2016 августу 2017 тонн в % к

январю-сентябрю 2016 Скот и птица на убой

(в живом весе) 23865,7 153,3 112,0 192667,9 102,1 95,0 Молоко коровье 7853,8 102,7 93,3 77798,9 104,0 101,0 Яйца куриные, тыс. штук 24470,0 114,3 97,3 218788,0 103,1 96,9



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2017г. составили 4432 кг против 4227 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 213 штук против 211 штук в январе-сентябре 2016г.



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2017г. составили 4432 кг против 4227 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 213 штук против 211 штук в январе-сентябре 2016г. Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях на конец месяца

Сентябрь

2017,

голов Сентябрь 2017в % к Справочно

сентябрь 2016

в % к сентябрю 2015 сентябрю

2016 августу

2017 Крупный рогатый скот 52664 105,9 99,3 105,0 в том числе коровы 17400 98,4 99,6 99,5 Свиньи 254821 99,7 99,1 102,9 Овцы и козы 3143 115,9 90,8 97,5 Птица, тыс. 10859,7 138,6 105,1 69,5



В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9%, из него поголовье коров сократилось на 1,6%; поголовье свиней уменьшилось на 0,3%, поголовье овец и коз увеличилось на 15,9%, птицы - на 38,6%. В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9%, из него поголовье коров сократилось на 1,6%; поголовье свиней уменьшилось на 0,3%, поголовье овец и коз увеличилось на 15,9%, птицы - на 38,6%.

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