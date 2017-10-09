В сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2017г. по сравнению с январем-сентябрем 2016г. увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 2,1%, производство коровьего молока - на 4,0%, куриных яиц - на 3,1%.
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
|
|
Сентябрь 2017,
тонн
|
В % к
|
Январь-сентябрь
2017
|
Справочно
январь-сентябрь 2016 в % к
январю –
сентябрю 2015
|
сентябрю
2016
|
августу 2017
|
тонн
|
в % к
январю-сентябрю 2016
|
Скот и птица на убой
(в живом весе)
|
23865,7
|
153,3
|
112,0
|
192667,9
|
102,1
|
95,0
|
Молоко коровье
|
7853,8
|
102,7
|
93,3
|
77798,9
|
104,0
|
101,0
|
Яйца куриные, тыс. штук
|
24470,0
|
114,3
|
97,3
|
218788,0
|
103,1
|
96,9
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2017г. составили 4432 кг против 4227 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 213 штук против 211 штук в январе-сентябре 2016г.
Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях на конец месяца
|
|
Сентябрь
2017,
голов
|
Сентябрь 2017в % к
|
Справочно
сентябрь 2016
в % к сентябрю 2015
|
сентябрю
2016
|
августу
2017
|
Крупный рогатый скот
|
52664
|
105,9
|
99,3
|
105,0
|
в том числе коровы
|
17400
|
98,4
|
99,6
|
99,5
|
Свиньи
|
254821
|
99,7
|
99,1
|
102,9
|
Овцы и козы
|
3143
|
115,9
|
90,8
|
97,5
|
Птица, тыс.
|
10859,7
|
138,6
|
105,1
|
69,5
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9%, из него поголовье коров сократилось на 1,6%; поголовье свиней уменьшилось на 0,3%, поголовье овец и коз увеличилось на 15,9%, птицы - на 38,6%.