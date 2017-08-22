В субботу 14 октября 2017 года в Отделении – Национальном банке по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации прошел День открытых дверей, где жители и гости Йошкар-Олы увидели, как будут выглядеть новые банкноты 200 и 2000 рублей, познакомились с их внешним видом и основными защитными признаками.

История инкассаторской службы Викторина «Знай свои деньги!» История инкассаторской службы Викторина «Знай свои деньги!» Музей Отделения, каждый получил «старинную банкноту» со своим фото Викторина «Знай свои деньги!»

Планируется, что массовый ввод новых номиналов начнется в декабре 2017 года. Выпуск новых денег – это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот.Гости также узнали, как отличить подлинную банкноту от поддельной, что делать с поврежденными деньгами и как работают монетосчетная и купюросчетная машины.Сотрудники Отделения рассказали об истории Банка России, денежного обращения в Республике Марий Эл, особенностях национального платежного инструмента – карты «Мир», после чего все желающие смогли проверить свой уровень финансовой грамотности в викторинах, конкурсах и квестах.Перед зданием все желающие могли познакомиться с историей инкассаторской службы: увидели инкассаторов в форменной одежде середины прошлого века, фотографировались на фоне гужевой повозки, а затем посетители осмотрели изнутри современные инкассаторские автомобили, примерили бронежилеты.Для детей на протяжении всего дня работали творческие мастерские: ребята научились изготавливать подарочные конвертики для денег в технике «скрапбукинг», приняли участие в мастер-классе по «чеканке» монетки из кондитерской мастики, рисовали деньги будущего.

«Безусловно, наибольший интерес сегодня вызвали новые деньги и то, какими они будут. Но мы приготовили ещё много интересного и на другие темы. Надеемся, полученные сегодня знания помогут мариэльцам не только лучше узнать об истории страны и родного края, но и повысить свой уровень финансовой грамотности и принимать взвешенные решения в финансовых вопросах», - отметил управляющий Отделением-НБ Республика Марий Эл Николай Жуков.

Всего в этот день здание Отделения-НБ Республика Марий Эл на ул. Палантая, д. 67 посетило свыше 1000 человек.