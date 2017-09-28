В Национальной библиотеке Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова открылась выставка работ известных художников из города Йошкар-Ола Александра Бакулевского и Андрея Бакулевского «Внимая ужасам войны». Выставка посвящена памяти Ахмат-Хаджи Кадырова и проходит в рамках мероприятий, посвященных 199-летию города Грозного.

На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели республики, деятели культуры, искусства, науки. В качестве почетного гостя был Андрей Бакулевский.Экспозицию автор назвал «Внимая ужасам войны». Эти работы художественно передают не только недавние военные события, имевшие место в нашей истории, но и огромное чувство любви, сопереживания художников к нашему народу.На выставке представлено более 100 живописных и графических произведений в техниках акрил, акварель, масло, черно-белая графика, ксилография.

- Открытие данной выставки – важное событие в культурной жизни республики, большой шаг в укреплении дружеских отношений между Чеченской Республикой и Республикой Марий Эл. Такие выставки объединяют народы. В искусстве всегда есть темы, интерес к которым остаётся постоянным, такой темой остаётся литература. На этой выставке представлены прекрасные иллюстрации к произведениям великих мастеров слова А.С. Пушкина, М.А. Булгакова и других,- отметили на выставке.

Андрей Бакулевский представил грозненским зрителям несколько портретов Ахмат-Хаджи и Рамзана Кадыровых. Портреты художника наделены особой психологической глубиной и выразительностью. В этом секрет их притягательной силы. Четкость штриха, выразительность, содержательность – все эти черты, характерные для творчества А.Бакулевского, ярко выражены и переданы в портретах.