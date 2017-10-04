Майор внутренней службы Александр Камаев служит в йошкар-олинском следственном изоляторе 14 лет, из них 11 в должности дежурного помощника начальника следственного изолятора.

Дежурный помощник начальника следственного изолятора (ДПНСИ) организует работу дежурной смены, под его руководством происходят все движения внутри СИЗО: от подъема до отбоя, а в отсутствии начальника на него ложится вся ответственность за происходящее в режимном учреждении.По словам Александра, выступать в таком масштабном конкурсе профессионального мастерства ему пришлось впервые.

- Конечно, я сильно волновался, переживал – чувствовал огромную ответственность, понимая, что защищаю честь республиканского УФСИН. Соперники были сильные. Только представьте, почти 90 сотрудников УИС - ДПНСИ со всех регионов страны! Были и неожиданные ситуации, когда нам давали задания, не предусмотренные положением, без времени на подготовку. Но, благодаря серьезной подготовке, я с ними справился успешно.

Соревнования продолжались несколько дней. Кроме физической подготовки, конкурсанты показывали знание нормативно-правовой базы, сдавали зачеты по огневой подготовке, знанию строевого устава, боевым приемам борьбы, проходили тестирование, разбирали на время пистолет Макарова.

- Необычными и интересными были практические задания, - рассказывает Александр. - К примеру, за определенное время найти запрещенные предметы в камере или провести неполный обыск.

Дежурный помощник начальника следственного изолятора Александра Камаев признается, что с легкостью сдал физическую подготовку, набрав максимальное возможное количество баллов – 20.И это неудивительно. Со спортом он с детства на «ты» - занимался в детской юношеской спортивной школе легкой атлетикой, лыжами, футболом. В студенческие годы защищал честь ВУЗа на различных соревнованиях. Любимые виды спорта лыжи и футбол. С 2003 года играет в уфсиновской футбольной команде «Виктория», постоянный участник ведомственной спартакиады, не раз становился призером республиканских соревнований.На конкурсе в Самаре сотрудник йошкар-олинского СИЗО майор Александр Камаев набрал 89 баллов из ста возможных и завоевал 3 место, уступив всего лишь три балла сотруднику из Карелии, занявшему второе место.На вопрос, какими качествами должен обладать человек его профессии, Александр без промедления отвечает: надо иметь твердый и стойкий характер, уметь общаться с людьми и быстро оценивать ситуацию, а самое главное быть честным и порядочным.Одновременно в Самаре проходил конкурс «Лучший дежурный помощник начальника колонии». В этой номинации другой наш земляк, сотрудник исправительной колонии №6 Эдуард Ягодаров занял четвертое место. Справедливости ради надо сказать, что набрал он равное количество баллов, что и Василий Магулин из Красноярского края, занявший третье место. Но, в соответствии с положением конкурса, сравнив результаты испытаний, жюри присудило Ягодарову четвертое место.Тем не менее, третье и четвертое места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства – это достойный результат для республиканского управления исполнения наказаний. Поздравляем наших сотрудников с заслуженной победой!