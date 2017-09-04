Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,6%, в сентябре 2017г. – 98,6%.

Индексы производства по видам экономической деятельности характеризуются следующими данными:

Индекс производства, в % сентябрь 2017 к январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016 сентябрю 2016 августу 2017 Добыча полезных ископаемых 77,0 81,2 96,7 Обрабатывающие производства 99,1 89,7 108,2 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 89,4 101,6 100,7 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 106,0 96,1 110,4

Январь-сентябрь2017 Сентябрь 2017 в % к Январь-сентябрь 2017 в % к январю-сентябрю 2016 сентябрю

2016 августу

2017 Добыча полезных ископаемых Пески природные, тыс.куб.м 726,2 69,7 78,4 85,3 Щебень, тыс.куб.м 202,7 119,5 112,1 90,9 Брикеты и полубрикеты торфяные топливные, тыс.т К 45,5 - 60,0 Обрабатывающие производства Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, тыс.т 32,8 97,8 98,9 97,5 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс.т 86,8 120,4 92,6 76,3 Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс.т 18,7 95,5 95,0 95,7 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс.т 59,7 117,5 92,0 93,7 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т 953 20,5 116,7 54,4 Молоко, кроме сырого, тыс.т 18,4 96,4 100,4 107,9 Масло сливочное, т 753 75,2 87,3 85,8 Сыры, тыс.т 1,5 114,0 101,6 100,5 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тыс.т 25,1 88,4 98,7 95,3 Кондитерские изделия, тыс.т 12,0 99,1 96,1 95,5 Комбикорма, тыс.т 476,6 187,7 97,1 109,9 Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из поливинилхлорида, тыс.кв.м К 84,6 112,0 100,7 Изделия трикотажные или вязаные, тыс. штук 114,4 112,5 109,4 99,9 Обувь, тыс. пар К 139,4 97,8 122,2 Двери, их коробки и пороги деревянные,

тыс. кв.м 130,4 66,9 86,7 78,5 Фанера, куб.м К 68,3 71,0 103,3 Бумага и картон, тыс.т 195,1 104,9 97,0 112,7 Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), тыс.т К 83,6 83,6 97,8 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики, т К 78,8 48,7 96,5 Препараты лекарственные, млн. рублей К 114,2 79,2 90,4 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс.куб.м 135,8 85,4 92,9 90,1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов, тыс.т 32,4 125,8 107,7 114,3 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ, млн. рублей К 113,5 114,2 112,3 Шкафы холодильные, тыс. штук 72,0 88,2 82,5 105,6 Кузова для автотранспортных средств, штук К 74,1 86,5 96,9 Мебель, млн. рублей 1396,5 102,5 97,2 110,4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Электроэнергия, млн. кВт-ч 657,1 90,9 97,7 99,1 Пар и горячая вода, тыс. Гкал 3529,7 90,0 111,0 102,3

К - Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

Выпуск важнейших видов продукции составил: