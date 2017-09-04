|
Добыча полезных ископаемых
|
Пески природные, тыс.куб.м
|
726,2
|
69,7
|
78,4
|
85,3
|
Щебень, тыс.куб.м
|
202,7
|
119,5
|
112,1
|
90,9
|
Брикеты и полубрикеты торфяные топливные, тыс.т
|
К
|
45,5
|
-
|
60,0
|
Обрабатывающие производства
|
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, тыс.т
|
32,8
|
97,8
|
98,9
|
97,5
|
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс.т
|
86,8
|
120,4
|
92,6
|
76,3
|
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс.т
|
18,7
|
95,5
|
95,0
|
95,7
|
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс.т
|
59,7
|
117,5
|
92,0
|
93,7
|
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т
|
953
|
20,5
|
116,7
|
54,4
|
Молоко, кроме сырого, тыс.т
|
18,4
|
96,4
|
100,4
|
107,9
|
Масло сливочное, т
|
753
|
75,2
|
87,3
|
85,8
|
Сыры, тыс.т
|
1,5
|
114,0
|
101,6
|
100,5
|
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, тыс.т
|
25,1
|
88,4
|
98,7
|
95,3
|
Кондитерские изделия, тыс.т
|
12,0
|
99,1
|
96,1
|
95,5
|
Комбикорма, тыс.т
|
476,6
|
187,7
|
97,1
|
109,9
|
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из поливинилхлорида, тыс.кв.м
|
К
|
84,6
|
112,0
|
100,7
|
Изделия трикотажные или вязаные, тыс. штук
|
114,4
|
112,5
|
109,4
|
99,9
|
Обувь, тыс. пар
|
К
|
139,4
|
97,8
|
122,2
|
Двери, их коробки и пороги деревянные,
тыс. кв.м
|
130,4
|
66,9
|
86,7
|
78,5
|
Фанера, куб.м
|
К
|
68,3
|
71,0
|
103,3
|
Бумага и картон, тыс.т
|
195,1
|
104,9
|
97,0
|
112,7
|
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), тыс.т
|
К
|
83,6
|
83,6
|
97,8
|
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики, т
|
К
|
78,8
|
48,7
|
96,5
|
Препараты лекарственные, млн. рублей
|
К
|
114,2
|
79,2
|
90,4
|
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс.куб.м
|
135,8
|
85,4
|
92,9
|
90,1
|
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов, тыс.т
|
32,4
|
125,8
|
107,7
|
114,3
|
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ, млн. рублей
|
К
|
113,5
|
114,2
|
112,3
|
Шкафы холодильные, тыс. штук
|
72,0
|
88,2
|
82,5
|
105,6
|
Кузова для автотранспортных средств, штук
|
К
|
74,1
|
86,5
|
96,9
|
Мебель, млн. рублей
|
1396,5
|
102,5
|
97,2
|
110,4
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|
Электроэнергия, млн. кВт-ч
|
657,1
|
90,9
|
97,7
|
99,1
|
Пар и горячая вода, тыс. Гкал
|
3529,7
|
90,0
|
111,0
|
102,3