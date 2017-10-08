Реализация масштабного отраслевого проекта по «обелению» зернового рынка от незаконных схем на территории республики стала главным вопросом рабочего совещания в УФНС России по Республике Марий Эл, прошедшего 5 октября 2017 года под председательством заместителя руководителя Управления Д.А. Смехова.

В совещании приняли участие представители УФСБ России по Республике Марий Эл, а также налогоплательщики-переработчики сельскохозяйственной продукции.Цель встречи – побуждение налогоплательщиков к отказу от схем незаконной налоговой оптимизации путем их присоединения к «Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции». Суть Хартии в том, чтобы переработчики сельскохозяйственной продукции работали напрямую с его производителями или их агентами и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты НДС.

«Компании, подписавшие этот документ, не стремятся получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС. Они должны закупать сельхозпродукцию непосредственно у фирм-производителей, переработчиков или комиссионеров, а также у других добросовестных участников рынка. Сотрудничество с компаниями-посредниками возможно, если они действуют по договору комиссии, по поручению или от лица сельхозпроизводителя», – подчеркнули представители налогового управления.

По итогам рабочего совещания налогоплательщикам предложили подробнее ознакомиться с политикой по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции, изложенной в «Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции» и подписать документ до 11 октября 2017 года.