7 октября в Уфе состоялось закрытие окружного слета поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» и награждение победителей.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича финалистов поздравил Игорь Паньшин.

«Уверен, что умение работать в команде, полученные знания и навыки помогут вам занять достойное место в жизни. Ваша гражданская позиция, неравнодушие, практическая работа по сохранению памяти о героических страницах прошлого, выполнение нравственного долга перед павшими в годы войны заслуживают искреннего уважения. Вы выполняете нужное и полезное для страны дело, доказывая, что современная молодежь достойна великого подвига предков», – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В течение двух дней более 350 участников Слета из регионов Приволжского федерального округа делились лучшими практиками своей деятельности. На площадке уфимского Конгресс-холла для поисковиков были организованы методические занятия, конкурсные испытания. Делегации участвовали в военно-исторической викторине, тестировании на знание вооружения, соревновались в военной археологии, ориентировании и топографии. Кроме этого, все команды продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и соблюдения правил техники безопасности во время проведения экспедиций.Участники Слета подготовили экспозиции своих команд, где представили отчеты о проделанной работе. Заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин осмотрел выставку, а после пообщался с поисковиками. В ходе беседы были обсуждены проблемные вопросы развития поискового движения в Приволжском федеральном округе. Игорь Паньшин поблагодарил волонтеров за то, что они помогают завершить боевой путь солдатам Великой Отечественной войны.Все победители Слета поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича и ценными подарками. Гран-при окружного форума удостоена команда Оренбургской области. Поисковики получили финансовую поддержку на новую экспедицию и право провести у себя в регионе 5 окружной Слет поисковых отрядов «Никто не забыт».Республику Марий Эл представляли 22 активиста студенческого поискового отряда «Воскресенье» при «Марийском государственном университете». Они показали достойные результаты во всех конкурсах и заняли 9 место в общекомандном зачете, оставив позади команды Пермского края, Саратовкой, Самарской, Нижегородской и Кировской областей.