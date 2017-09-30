В поселке Оршанка после реконструкции открылось здание автостанции. Оно отличается высоким уровнем комфорта как для пассажиров, так и для водителей.

Здесь созданы все необходимые условия для ожидания транспорта, есть отдельные комнаты для водителей, медпункт, касса, информационное табло, значительно благоустроена и расширена прилегающая территория.Долгожданные для людей перемены произошли благодаря государственно-частному партнерству. О таком взаимодействии, как действенном инструменте в решении проблем межрайонных пассажирских перевозок, не раз говорил Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, приводя пример успешного диалога власти и бизнеса – открытие автостанции в Новом Торъяле.Вопрос о возобновлении транспортных перевозок между столицей и районным центром был поднят в августе на встрече населения с Александром Евстифеевым в ходе рабочей поездки руководителя республики в район. Тогда Александр Евстифеев поручил наладить качественное автобусное сообщение по маршруту Оршанка - Йошкар-Ола.

«Новый автовокзал мы открываем на базе автостанции, которая была построена и открыта в советское время. Спасибо руководству компании «Тревел-М», которое откликнулось на призыв Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева во время августовской встречи с населением совместными усилиями возродить сеть автовокзалов. Сегодня у нас появилась сказка, то место, где наши граждане могут в комфортных условиях, не мокнув под дождем или не мерзнув на морозе, дождаться автобуса. Здесь созданы также условия для водителей, где они могут пройти предрейсовый медосмотр или отдохнуть между рейсами», - сказал глава администрации Оршанского района Александр Плотников, приветствуя собравшихся на открытии автостанции.

Совместную работу властей республики и бизнеса по восстановлению разрушенной централизованной системы автостанций положительно оценил президент национальной ассоциации предприятий городского пассажирского и автомобильного транспорта, генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» Алексей Васильков. В частности, он отметил, что пример государственно-частного партнерства в Марий Эл показателен.

«К сожалению, в России подобных открытий автостанций не так много. За год по всей стране их не больше пяти. Отрадно, что в Марий Эл началось восстановление разрушенной централизованной системы автостанций. Прекрасно, что в этом поселке есть неравнодушные предприниматели, которые радеют за свой населенный пункт, за проживающих тут граждан», - отметил президент национальной ассоциации предприятий городского пассажирского и автомобильного транспорта, генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» Алексей Васильков.

Жители Оршанского района высоко оценили качество новой автостанции: безусловно, возобновленное транспортное сообщение с Йошкар-Олой и открытие новых маршрутов добавит удобства и сделает жизнь сельчан более комфортной.