12 октября 2017 года 125 делегатов мирового молодёжного форума отправляются из Йошкар-Олы в Сочи.

Участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов ожидают торжественные проводы. В этот день с раннего утра площадь Ленина в Йошкар-Оле оживится: с 7.30 здесь будет проходить сбор и отправка делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Молодые лидеры из Марий Эл, среди которых представители молодежных НКО, творческая и спортивная молодежь, лидеры молодежных и других организаций республики, получат напутственные слова от старших товарищей в канун отправки на международный форум.Приветственные слова в адрес делегатов Фестиваля направил и Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

«Вы - те, кто сегодня участвует в молодежных мероприятиях, выступает на дискуссиях и форумах, завтра будете определять актуальную повестку общественной и политической жизни республики и страны. Уверен, нынешний фестиваль вызовет широкий общественный интерес, пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым, интересным проектам», - говорится в приветствии Главы региона участникам Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Как было отмечено накануне на итоговом заседании регионального подготовительного комитета в Правительстве Республики Марий Эл под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Михаила Васютина, 40 волонтёров из нашего региона уже работают в Сочи, готова и экспозиция Марий Эл на площадке Фестиваля.Ровно в 8.00 12 октября участники фестиваля разместятся в автобусах, и уже в 11.57 присоединятся к делегациям Татарстана и Чувашии в поезде Казань-Адлер. Открытие международного форума состоится 15 октября. Мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут до 22 октября, а уже ночью 25 октября делегация Марий Эл в полном составе вернётся в Йошкар-Олу.