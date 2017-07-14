09 октября мэр г. Йошкар-Олы Е.В. Маслов и заместитель мэра Л.А. Новоселова побывали в детских садах №65 и№79 г. Йошкар-Олы, чтобы проверить, как реализуется введение единого детского меню.

Напомним, единое меню в муниципальных детских садах г. Йошкар-Олы было введено с 1 сентября 2017 года – это единое двадцатидневное меню, соответствующее основным принципам детского питания: сбалансированности, калорийности, объему питания с учетом возраста ребенка. Оно было разработано для того, чтобы исключить погрешности в приготовлении пищи в разных детских садах и обеспечить одинаковый подход к разнообразию блюд. Раньше меню составлялось на 10 дней.Прошел месяц, и Е.В. Маслов лично проверил его реализацию, пообщался с заведующими, поварами, родителями и дошколятами.Мэр подчеркнул, что «все воспитанники, независимо от того, какое учреждение города они посещают, получают одинаково сбалансированное по своему содержанию и стоимости питание. Контроль питания в детских садах существует как внутренний, так и внешний. Ежемесячно за организацией питания в детских садах проводится ведомственный контроль, который осуществляет специально созданная комиссия из специалистов управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».В контроль качества питания в детских садах, который проводят руководители детских садов, медсестры, профкомы, родительские комитеты и Роспотребнадзор, входит отслеживание качества поступающих продуктов, их транспортировка, условия хранения, соблюдение сроков реализации, технология приготовления пищи и качество готовых блюд, количественный состав рациона питания, санитарно-противоэпидемический режим пищеблока и организация обработки посуды, соблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока.

«Можно с уверенностью говорить о том, - говорит мэр, - что увеличения затрат на закупку продуктов питания не произошло. Финансирование осталось прежним. Оплата питания производится из родительской платы, и оценка меню будет дана родителями, и главное - самими детьми».

Как отмечают заведующие детскими садами, новое меню размещается в «уголках потребителей» на стендах в детских садах. Оно отличается от прежнего тем, что стало единым для всех детских садов, стало более разнообразным и интересным. Переход на единое меню позволил дошколятам получать сбалансированное питание с учетом установленной денежной нормы, а также стремлением убрать возникшие в последние годы в некоторых детских садах погрешности приготовления пищи. С введением единого меню повара будут готовить более сложные блюда из привычных продуктов, чтобы дети кушали с аппетитом.Новое единое меню будет полностью обеспечивать растущий организм энергией и пищевыми веществами. В его разработке участвовали руководители детских садов, специалисты управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Единое меню согласовано со специалистами Роспотребнадзора на основании санитарно-эпидемиологических требований к дошкольной организации, с учетом физиологических потребностей детей в получении достаточного количества белков, жиров и углеводов, а также калорий, необходимых растущему детскому организму. Меню четырехразовое, рассчитано на детей с 3 до 7 лет, и включает завтрак, второй завтрак, обед и полдник.Ежедневно в питании детей используются молоко, мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, крупы. Остальные молочные продукты и птица включены в меню 2-3 раза в неделю. В качестве продовольственного сырья используется, в т.ч., местная продукция.