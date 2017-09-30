Праздник "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" празднуется в России ежегодно во второе воскресенье октября. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации от 31.05.1999 г.
В 2017 году "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" отмечается 8 октября.
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей индустрии.
Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Республики Марий Эл, обуславливающей продовольственную, экономическую, экологическую и социальную безопасность региона, эффективность развития которого оказывает решающее воздействие на уровень и качество жизни населения
Основные отрасли сельского хозяйства в республике – растениеводство и животноводство. На протяжении последних лет, в условиях реализации программы импортозамещения, отрасль животноводства в республике является одной из приоритетных. На долю животноводства в 2016 году приходилось 64,1% от общего объема продукции сельского хозяйства республики.
За период с 2012 года по 2015 год сельскохозяйственное производство в республике развивалось равномерно. В 2016 году произошел небольшой спад и индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 95,6% к предыдущему году в сопоставимой оценке.
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Продукция сельского хозяйства:
|
в фактических ценах
|
25194,4
|
30232,4
|
38514,3
|
48039,4
|
43545,6
|
в % к предыдущему году1)
|
113,4
|
109,2
|
115,2
|
110,3
|
95,6
|
Продукция растениеводства:
|
в фактических ценах
|
11389,4
|
12984,0
|
14809,7
|
17530,5
|
15641,8
|
в % к предыдущему году1)
|
107,6
|
99,3
|
99,3
|
100,7
|
101,1
|
Продукция животноводства:
|
в фактических ценах
|
13805,0
|
17248,3
|
23704,6
|
30508,9
|
27903,8
|
в % к предыдущему году1)
|
119,1
|
117,5
|
126,1
|
115,9
|
92,5
1) В сопоставимой оценке
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 2016 году являлись сельскохозяйственные организации, доля которых в структуре производства сельскохозяйственной продукции составила 57,0%.
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (тонн)
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Зерно (в весе после доработки)
|
184248
|
158260
|
225844
|
219389
|
214135
|
Картофель
|
326753
|
314144
|
323366
|
361650
|
298399
|
Овощи
|
196434
|
178054
|
159840
|
172732
|
155861
|
Скот и птица на убой (в убойном весе)
|
90028
|
119574
|
165515
|
206962
|
180700
|
Молоко
|
197518
|
194321
|
195764
|
186530
|
181500
|
Яйца, тыс. штук
|
323547
|
334800
|
327475
|
370760
|
355100
В 2016 году производство мяса уменьшилось на 12,7% по сравнению с 2015 годом.
Для успешного выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы организаторская работа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл направлена на мобилизацию всех имеющихся ресурсов.
Реализация ведущих направлений развития животноводства республики предполагается с помощью подпрограмм «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования». Также сюда относятся программно-целевые инструменты – республиканские целевые программы (например, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»), ряд ведомственных целевых программ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. В 2015 году в Государственную программу внесены изменения в части включения дополнительных целей и задач, направленных на ускоренное импортозамещение и наращивание объемов сельскохозяйственной продукции отечественного производства.
В целях увеличения реализации сельскохозяйственной продукции местного производства в республике организовано проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», тематических и праздничных ярмарок, участие предприятий агропромышленного комплекса в выставочно-ярмарочных мероприятиях и сельскохозяйственных ярмарках за пределами Республики Марий Эл.