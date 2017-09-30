10/10/2017

Сельское хозяйство Республики Марий Эл в цифрах







В 2017 году "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" отмечается 8 октября.



День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей индустрии.



Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Республики Марий Эл, обуславливающей продовольственную, экономическую, экологическую и социальную безопасность региона, эффективность развития которого оказывает решающее воздействие на уровень и качество жизни населения



Основные отрасли сельского хозяйства в республике – растениеводство и животноводство. На протяжении последних лет, в условиях реализации программы импортозамещения, отрасль животноводства в республике является одной из приоритетных. На долю животноводства в 2016 году приходилось 64,1% от общего объема продукции сельского хозяйства республики.



За период с 2012 года по 2015 год сельскохозяйственное производство в республике развивалось равномерно. В 2016 году произошел небольшой спад и индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 95,6% к предыдущему году в сопоставимой оценке.



Праздник "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" празднуется в России ежегодно во второе воскресенье октября. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации от 31.05.1999 г.В 2017 году "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" отмечается 8 октября.День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей индустрии.Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Республики Марий Эл, обуславливающей продовольственную, экономическую, экологическую и социальную безопасность региона, эффективность развития которого оказывает решающее воздействие на уровень и качество жизни населенияОсновные отрасли сельского хозяйства в республике – растениеводство и животноводство. На протяжении последних лет, в условиях реализации программы импортозамещения, отрасль животноводства в республике является одной из приоритетных. На долю животноводства в 2016 году приходилось 64,1% от общего объема продукции сельского хозяйства республики.За период с 2012 года по 2015 год сельскохозяйственное производство в республике развивалось равномерно. В 2016 году произошел небольшой спад и индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 95,6% к предыдущему году в сопоставимой оценке. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

2012 2013 2014 2015 2016 Продукция сельского хозяйства: в фактических ценах 25194,4 30232,4 38514,3 48039,4 43545,6 в % к предыдущему году1) 113,4 109,2 115,2 110,3 95,6 Продукция растениеводства: в фактических ценах 11389,4 12984,0 14809,7 17530,5 15641,8 в % к предыдущему году1) 107,6 99,3 99,3 100,7 101,1 Продукция животноводства: в фактических ценах 13805,0 17248,3 23704,6 30508,9 27903,8 в % к предыдущему году1) 119,1 117,5 126,1 115,9 92,5



1) В сопоставимой оценке



Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 2016 году являлись сельскохозяйственные организации, доля которых в структуре производства сельскохозяйственной продукции составила 57,0%.



Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 2016 году являлись сельскохозяйственные организации, доля которых в структуре производства сельскохозяйственной продукции составила 57,0%. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (тонн)

2012 2013 2014 2015 2016 Зерно (в весе после доработки) 184248 158260 225844 219389 214135 Картофель 326753 314144 323366 361650 298399 Овощи 196434 178054 159840 172732 155861 Скот и птица на убой (в убойном весе) 90028 119574 165515 206962 180700 Молоко 197518 194321 195764 186530 181500 Яйца, тыс. штук 323547 334800 327475 370760 355100

В 2016 году производство мяса уменьшилось на 12,7% по сравнению с 2015 годом.



Для успешного выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы организаторская работа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл направлена на мобилизацию всех имеющихся ресурсов.



Реализация ведущих направлений развития животноводства республики предполагается с помощью подпрограмм «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования». Также сюда относятся программно-целевые инструменты – республиканские целевые программы (например, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»), ряд ведомственных целевых программ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. В 2015 году в Государственную программу внесены изменения в части включения дополнительных целей и задач, направленных на ускоренное импортозамещение и наращивание объемов сельскохозяйственной продукции отечественного производства.



В целях увеличения реализации сельскохозяйственной продукции местного производства в республике организовано проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», тематических и праздничных ярмарок, участие предприятий агропромышленного комплекса в выставочно-ярмарочных мероприятиях и сельскохозяйственных ярмарках за пределами Республики Марий Эл. В 2016 году производство мяса уменьшилось на 12,7% по сравнению с 2015 годом.Для успешного выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы организаторская работа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл направлена на мобилизацию всех имеющихся ресурсов.Реализация ведущих направлений развития животноводства республики предполагается с помощью подпрограмм «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Развитие мясного скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования». Также сюда относятся программно-целевые инструменты – республиканские целевые программы (например, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»), ряд ведомственных целевых программ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. В 2015 году в Государственную программу внесены изменения в части включения дополнительных целей и задач, направленных на ускоренное импортозамещение и наращивание объемов сельскохозяйственной продукции отечественного производства.В целях увеличения реализации сельскохозяйственной продукции местного производства в республике организовано проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», тематических и праздничных ярмарок, участие предприятий агропромышленного комплекса в выставочно-ярмарочных мероприятиях и сельскохозяйственных ярмарках за пределами Республики Марий Эл.

Источник - Маристат Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ЭКОНОМИКА Минсельхоз Марий Эл подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшей селекционно-семеноводческой компанией Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл подписало соглашение о сотрудничестве с крупнейшей российской селекционно-семеноводческой компанией, образованной в девяностые годы на базе ВНИИ овощеводства, - агрофирмой «Поиск». 08/10/2017

ЭКОНОМИКА Первый президент Марий Эл спел на сельскохозяйственной ярмарке На площади им. Ленина в Йошкар-Оле прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. Была представлена продукция местных производителей. Не обошлось и без выступления творческих коллективов и мастер-классов от народных умельцев. 08/10/2017