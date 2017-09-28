9-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» принесла Республике Марий Эл 44 медали, 33 из которых - золотые. Это на 14 наград высшей пробы больше, чем годом ранее.

В том числе, в копилке нашей республики на этот раз оказалось 9 серебряных и 2 бронзовых медали.Напомним, делегацию от Марий Эл возглавил руководитель региона Александр Евстифеев. Он поблагодарил всех участников, достойно представивших Марийский край на выставке в Москве.

«Стенд Республики Марий Эл – один из самых посещаемых. И это обосновано, потому что мы представляем полноценные продукты питания: высокого качества, хорошего оформления, широкого ассортимента, великолепного вкуса. И гости их распробовали. Но то, что нашей экспозиции уделяет столько внимания большинство участников выставки, говорит ещё и о том, что представители коллективов не устали от работы. Они испытывают удовлетворение и рады каждому. Собственно говоря, это самая высокая оценка, которая может быть дана предприятию. Я благодарю наших товаропроизводителей, что они так достойно представили республику на этом Всероссийском сельскохозяйственном форуме», - в интервью представителям СМИ сказал Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Первые итоги завершившегося в Москве самого грандиозного отраслевого события года подвел Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Сидыганов. Он также отметил большой интерес посетителей агропромышленной выставки к стенду Марий Эл.

«В первый день нас посетили Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Хочется отметить, что независимо от того, кто к нам приходил, все отмечали хорошее оформление стенда, качественную продукцию, которая производится нашими предприятиями, ее экологичность. И по предварительным подсчетам ежедневно наш стенд посещали более тысячи человек», - сказал Юрий Сидыганов.

На марийском стенде свою продукцию представили более 20 предприятий, и практически каждое из них участвовало в конкурсах. На суд жюри было представлено более 40 наименований товаров, производимых в Марий Эл, и практически все получили награды. Сыры, травяной чай, продукция «Акашевского», «Звениговского» мясокомбинатов и других товаропроизводителей – все пользовалось популярностью.

«Подобного рода выставки дают понимание того, куда надо двигаться, что для этого нужно делать. Впереди у нас очень много работы, есть куда совершенствоваться. Факт того, что впервые за всю историю «Золотой осени» выставку посетил Глава Марий Эл и возглавил нашу делегацию, говорит о том, что руководитель республики Александр Евстифеев уделяет большое внимание развитию отрасли, ее приоритетным направлениям. Надеюсь, планы, которые поставлены руководителем республики, наши товаропроизводители выполнят с честью, и мы приедем на юбилейную, 20-ю, выставку с новыми достижениями», - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия республики.

Товары с маркой «Сделано в Марий Эл» широко известны не только в регионах России, но и за рубежом. Продегустировать качественную марийскую продукцию смогли тысячи москвичей и гостей из других регионов России.

«Компания «Акашево» традиционно приняла участие в работе выставки «Золотая осень». Мы всегда рады участвовать, потому что здесь можно увидеть яркий пример того, что люди любят нашу колбасную продукцию и копчености. В этом году мы поставили своеобразный рекорд: порезали и раздали людям более 70 килограммов продукции. Людям понравилось, значит, мы близки к покупателям. «Золотая осень» удалась, и мы рады, что наша компания входит в состав делегации и представляет республику здесь», - отметила pr-менеджер агрохолдинга «Акашево» Татьяна Минейчева.

«Нас часто узнают, часто хвалят нашу продукцию. Очень много приходят мам и говорят, что вырастили своих детей на нашей козьей и овечьей продукции, которые являются гипоаллергенными. Мы привезли 7 видов наших сыров, и за время выставки продегустировано было более 80 килограммов наших сыров и в 2 раза больше молочной продукции. Чаще всего спрашивали козий сыр и козьи йогурты», - поделился pr-менеджер Сернурского сырзавода.

«Выставка прошла для нас замечательно. Выпили больше 100 литров чая, напоили иван-чаем Владимира Жириновского, который сказал «замечательно, получили три золотых медали на классический иван-чай, чай с брусникой и чай с имбирем. Подавали в три номинации и везде у нас «золото». Все, кто хотел, оценили вкус и аромат нашего чая», - не скрывая эмоций, рассказал другой участник агровыставки – представитель от Республики Марий Эл.

«Золотая осень» - выставка для аграриев значимая. Тем более сейчас. Работу на результат определил деловой формат мероприятия. Согласно соглашениям продукция республики еще шире будет представлена в торговых центрах Москвы, а сотрудничество с российской семеноводческой компанией поможет вывести овощеводство в Марий Эл на новый уровень.

«Мы впервые участвовали в данной выставке. Спасибо, что нас пригласил. Мы получили две медали за томатную пасту и наши макаронные изделия. Нам очень понравилось, хотели бы и дальше участвовать. Познакомились с крымчанами, подружились с ними. Выставка дает явный престиж, что нас оценили на уровне страны, а также налаженные контакты», - заметил директор ООО «Пищевик Сернурского райпо» Александр Шалагин.

19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» прошла с 4 по 7 октября в Москве на территории Всероссийского выставочного комплекса ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали 70 регионов России и 15 зарубежных стран. Всего выставка объединила более 1 400 предприятий и организаций, занятых в агропромышленном комплексе. За четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тысяч человек.Выставка – мероприятие не только престижное, но и статусное. Открыли главный аграрный форум страны Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. На торжественной церемонии открытия выставки также присутствовали представители профильных министерств и ведомств, главы регионов.В рамках церемонии открытия «Золотой осени – 2017» и в преддверии Дня работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Дмитрий Медведев вручил государственные награды лучшим представителям отрасли.