Сервис позволяет проводить симметричные конференции («все видят всех») позволяющие собирать до 100 участников. Во время сеанса можно показывать рабочий стол и документы, реализованы возможности для рисования на доске, модерируемый чат, функции голосования и проведения опросов.

По данным «Ростелекома» спрос на услугу «Web-видеоконференции» постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году – 157, в 2016 - уже 341

Валерий Ермаков, Вице-Президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»

В последней версии услуги улучшено качество демонстрации документов, теперь можно читать текст с очень мелким шрифтом, хорошо различимы мелкие детали. Кроме того, реализована возможность демонстрации документа в отдельном окне без прерывания трансляции видео участников.

«Только за последний год с помощью сервиса «Web-видеоконференции» корпоративные клиенты «Ростелекома» провели более 10 тысяч конференций. Возможность подключения большого числа пользователей одновременно делает сервис привлекательным для компаний с распределенными офисами, а также практически незаменимым для представителей органов власти в регионах. Услуга видеоконференцсвязи от «Ростелекома» на базе VideoMost де-факто стала стандартом проведения удаленных совещаний для государственных заказчиков».

Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT

«Облачный сервис «Web-видеоконференции» реализован на базе отечественного программного обеспечения VideoMost, разработанного компанией SPIRIT. Сервис размещен в России в центрах обработки данных крупнейшего российского оператора связи «Ростелеком» и гарантирует надежную защиту передаваемой информации».

По данным «Ростелекома» спрос на услугу «Web-видеоконференции» постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году – 157, в 2016 - уже 341. Совокупное время, проведенное участниками в сеансах видеоконференцсвязи в 2016 году, составило 20 лет, в 2017 компания прогнозирует увеличение этого показателя более чем в два раза - до 50 лет.