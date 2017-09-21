По данным «Ростелекома» спрос на услугу «Web-видеоконференции» постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году – 157, в 2016 - уже 341
В последней версии услуги улучшено качество демонстрации документов, теперь можно читать текст с очень мелким шрифтом, хорошо различимы мелкие детали. Кроме того, реализована возможность демонстрации документа в отдельном окне без прерывания трансляции видео участников.
Валерий Ермаков, Вице-Президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:
«Только за последний год с помощью сервиса «Web-видеоконференции» корпоративные клиенты «Ростелекома» провели более 10 тысяч конференций. Возможность подключения большого числа пользователей одновременно делает сервис привлекательным для компаний с распределенными офисами, а также практически незаменимым для представителей органов власти в регионах. Услуга видеоконференцсвязи от «Ростелекома» на базе VideoMost де-факто стала стандартом проведения удаленных совещаний для государственных заказчиков».
Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT:
«Облачный сервис «Web-видеоконференции» реализован на базе отечественного программного обеспечения VideoMost, разработанного компанией SPIRIT. Сервис размещен в России в центрах обработки данных крупнейшего российского оператора связи «Ростелеком» и гарантирует надежную защиту передаваемой информации».
По данным «Ростелекома» спрос на услугу «Web-видеоконференции» постоянно растет. Максимальное количество видеоконференций, созданных одним клиентом в 2015 году – 157, в 2016 - уже 341. Совокупное время, проведенное участниками в сеансах видеоконференцсвязи в 2016 году, составило 20 лет, в 2017 компания прогнозирует увеличение этого показателя более чем в два раза - до 50 лет.