«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга представляет собой готовое решение под ключ, которым просто воспользоваться любому.

• цифровую видеокамеру с встроенным микрофоном и широким углом обзора; камеру просто установить самостоятельно;

• облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи в течение 7 дней;

• сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное ОТТ-решение² , а значит, услуга может работать на интернет-сети любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети.Решение включает:

«Быть в курсе всего, что происходит дома, поможет услуга «Видеонаблюдение». От зорких глаз видеокамер ничто не утаится. Они не упустят ни одной шалости ваших детей и покажут, что делают те в ваше отсутствие. С этим сервисом под присмотром могут оказаться не только дети, но и няни, репетиторы, бабушки и дедушки. Если вы затеяли ремонт, то лучшего контролера за ходом работ не найти. Видеонаблюдение легко превратить в творческий процесс – не только наблюдать за своими питомцами, но и снимать об этом ролики и выкладывать их в интернет. Следить за происходящим можно в онлайн-режиме или пересмотреть записи из архива. Главное – быть уверенным, что в доме всё в порядке», – отметил заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский.

«Видео за 300 рублей»

8-800-100-0-800

Только до 31 декабря 2017 года действует акция– действующие и новые абоненты услуги «Домашний интернет» могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным хранением записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев).Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой – за 4990 рублей, тогда в первый год пользование услугой будет без дополнительной ежемесячной платы. Коробочный продукт «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги «Видеонаблюдение» и участия в акции «Видео за 300 рублей» можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефонуили в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».