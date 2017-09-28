Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл подписало два соглашения о сотрудничестве в продовольственной сфере: с Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей города Москвы и Департаментом торговли и услуг столицы России.

Документы, в частности, предполагают создание благоприятных условий для развития торгово-экономических связей, в том числе популяризации и реализации экологически чистой качественной продукции товаропроизводителей Марий Эл на продовольственном рынке Москвы и Московской области, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Юрий Сидыганов считает, что это большой шаг к выходу на рынки России в целом.

- Подписание этих соглашений примечательно тем, что Москва заинтересовалась сельским хозяйством нашей республики. В 20-х числах октября мы ждём их делегацию в Марий Эл, москвичи примут участие в праздновании Дня работников сельского хозяйства нашей республики, познакомятся с потенциальными возможностями наших предприятий, нашей продукцией, убедятся в её качестве и экологической чистоте. Речь идёт обо всей линейке продуктов, которую мы производим. Это и мясопродукты наших флагманов: агрохолдинга «Звениговский», «Йошкар-Олинского мясокомбината», птицефабрики «Акашевская». Это вся молочная продукция: сыры, кисломолочная продукция, сливочное масло. И мы сегодня затронули одну очень интересную тему — нашу, опять подчеркну, экологически чистую продукцию, - дикоросы. Это клюква, черника, брусника, грибы. И учитывая, что сегодня в республике надо с этим вопросом наводить порядок, я надеюсь, что московские партнёры помогут нам выстроить определенную работу в этом направлении. Ну, и, конечно, овощи, которые производятся в Горномарийском районе, они весьма востребованы в больших городах, потому что Горномарийский край — это тот район, где сегодня производится больше всего овощей, это и картофель, это и лук, и морковь, и вся остальная линейка. И я надеюсь, что по итогам форума «Золотая осень» у нас появится много контрактов, которые в конечном итоге позволят развиваться нашей экономике и сельскому хозяйству более эффективно, - поделился министр.