21 октября в Йошкар-Оле на территории Царевококшайского Кремля проводится «Праздник нового урожая». На празднике состоится выставка-продажа сельхозпродукции «Дары осени», производимой сельскими товаропроизводителями Марий Эл. Концертную программу представят фольклорные коллективы из районов Марий Эл и регионов России компактного проживания марийского населения. В рамках мероприятия состоится подведение итогов фотоконкурса «Дары осени».

Организаторы межрегионального праздника: Республиканский центр марийской культуры, Информационно-туристский центр «Царевококшайский Кремль», Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России» при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.

Угинде - первый праздник осеннего календарного периода народа мари. Он положил началу цикла обрядов и праздников, связанных с осенними уборочными работами - жатвой, обмолотом хлеба и с его потреблением. Главная идея праздника - благодарность богов за новый урожай, получение от них благосклонности в обеспечении своей семьи хлебом.

Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление. Его проведение прежде считалось обязательным. В день праздника принято было печь хлеб из новой муки, варить пиво. Старший член семьи или приглашенный карт на краю чаши с зерном зажигал свечу, и, обращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, просил благоприятной погоды для дальнейшей работы, здоровья всей семье, благословения на урожай будущего года. В обрядовых действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. Первый кусок хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть Перке (изобилие, достаток), затем пробовали все остальные. В некоторых селениях богу изобилия Перке Юмо делали жертвоприношения в священной роще. Горные марийцы посещали в день праздника церковь - молились и освещали новое зерно, новый хлеб. Сегодня освящают в церкви свежие овощи.