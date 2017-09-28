Врио начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Игорь Воронцов провел встречу с членами Координационного совета при УГИБДД. Поводом для встречи стало обсуждение с общественниками дальнейших совместных мероприятий по профилактике аварийности на дорогах региона.

Как подчеркнул Игорь Воронцов, за 9 месяцев задержано более 2800 нетрезвых водителей, а также тех, кто отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом практически каждому восьмому такому водителю грозит уже уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уже в течение трех лет при Управлении ГИБДД работает Координационный совет, объединяющий людей, неравнодушных к вопросам безопасности на дорогах родной республики. За это время проведены десятки совместных мероприятий, не говоря уже о рейдах, в которых общественники принимают участие.Говоря о расширении форматов взаимодействия, председатель Совета Валентин Севастьянов предложил создать инициативную группу для обсуждения вопросов, касающихся изменений в организации дорожного движения в г. Йошкар-Оле. За последнее время администрацией столицы Марий Эл в Йошкар-Оле их внесено немало. Поэтому было бы неплохо, чтобы представители столичной мэрии, сотрудники ГИБДД и общественники обсуждали целесообразность внесения тех или иных изменений, втом числе с учетом мнения населения. Руководитель Госавтоинспекции согласился с предложением, пообещав поддержку в этом вопросе со стороны ГИБДД.По-прежнему напряженной остается ситуация, связанная с ДТП, спровоцированными нетрезвыми водителями. За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 65 таких происшествий, в которых 14 человек погибли и более сотни получили травмы различной степени тяжести. И хотя количество подобных дорожных аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, до тех пор, пока они происходят, пока по вине нетрезвых автохамов получают травмы и гибнут люди, Госавтоинспекции и общественности есть, над чем работать.В этом году общественники приняли участие более чем в двух десятках массовых проверок по выявлению нетрезвых водителей. Молодые ребята, в свое свободное время, на личных автомашинах выезжают с сотрудниками ГИБДД для проведения разъяснительной работы о необходимости информирования ГИБД о нетрезвых нарушителях на дороге. С начала года в дежурные части Госавтоинспекции от граждан поступило более 600 сообщенийот граждан. По таким сообщениям задержано 100 нетрезвых водителей. Руководитель движения «Дорога для трезвых» Федор Голубев подчеркнул, что адресную работу общественников с водителями о необходимости своевременного информирования сотрудников ГИБДД о нетрезвых нарушителях на дороге необходимо продолжать. Однако для этого требуются добровольцы, поиск которых в ближайшее время будет продолжен.Игорь Воронцов со своей стороны поблагодарил ребят за инициативу и понимание социальной значимости данной проблемы, предложив расширить формат данной работы, активнее подключая к ней Интернет-сообщество и используя ресурсы социальной рекламы.Еще одной темой обсуждения общественников и сотрудников ГИБДД стала совместно проводимая работа в рамках проекта «Автохам в Йошкар-Оле» в социальной сети «ВКонтакте». За последнее время аудитория группы значительно расширилась. Основная задача данного проекта, реализуемого общественниками, - пропаганда взаимного уважения участников дорожного движения и соблюдения ими ПДД, необходимости взаимодействия общества и органов в обеспечении безопасности дорожного движения. Размещаемые здесь материалы связаны с проездом транспортных средств на запрещающий сигнал светофора, невыполнением требований об остановке перед стоп-линией, несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками, разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.С появлением на одном из республиканских телеканалов еженедельной тематической программы «Автохам» количество подписчиков в группе увеличилось. Более того, как подчеркнул один из организаторов группы, пользователи, которые раньше резко отрицательно относились к подобной инициативе, сейчас сами присылают материалы для размещения в группе. За 9 месяцев 2017 года в результате мониторинга контента группы в ГИБДД г. Йошкар-Олы поступило свыше 600 материалов, по которым к административной ответственности привлечены 307 автовладельцев.

- Это очень неплохой результат, - подчеркнул руководитель Госавтоинспекции Марий Эл. - Совместными усилиями мы стараемся формировать у наших водителей четкое понимание, что пренебрежение правилами дорожной безопасности не допустимо. И если водитель позволяет себе это, он должен осознавать, что видео с допускаемым им нарушением рано или поздно поступит в ГИБДД и повлечет административный штраф. Более того, оно может быть обнародовано в социальных сетях, и действия водителя подвергнуты резкой критике со стороны общественности.