Это отметил в интервью региональным журналистам Глава республики Александр Евстифеев.

- Стенд Республики Марий Эл – один из самых посещаемых. И это обосновано. Потому что мы представляем полноценные продукты питания. Высокого качества, хорошего оформления, широкого ассортимента, великолепного вкуса. И гости их распробовали. Всероссийская сельскохозяйственная выставка работает уже 19 год. И у нас есть посетители, которые приезжают каждый раз, чтобы попробовать то, что мы предлагаем покупателям. Мы их, конечно же, приветствуем. Но главные наши посетители – это оптовые покупатели, - отметил Александр Евстифеев.

Глава республики также поблагодарил представителей коллективов, которые без устали общаются с гостями выставки, покупателями и потенциальными партнёрами.

- То, что нашей экспозиции уделяет столько внимания большинство участников выставки, говорит ещё и о том, что представители коллективов не устали от работы. Они испытывают удовлетворение и рады каждому. Собственно говоря, это самая высокая оценка, которая может быть дана коллективу или собственнику определённого предприятия. Посещаемость эту оценку и обозначила. Я практически уверен, что и в оставшееся время наш стенд тоже не будет обойдён вниманием. И давайте поблагодарим наших товаропроизводителей, что они так достойно представили республику на этом Всероссийском сельскохозяйственном форуме, - добавил Глава Республики Марий Эл.