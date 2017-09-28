5 октября в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» Минсельхоз России организовал деловой завтрак на тему «Экспорт продукции АПК: ключевые факторы успеха».

Участие в дискуссии наряду с лидерами российского и мирового сельскохозяйственного бизнеса, главами аграрных ведомств и руководителями международных организаций, принял Глава Марий Эл Александр Евстифеев.Лейтмотивом дискуссии стал вопрос о готовности России к конкуренции на новых зарубежных рынках. Специалисты отрасли обсудили эффективность российской системы поддержки экспорта и лучшие мировые практики, проанализировали наиболее перспективные рынки сбыта для российской продовольственной продукции, в том числе с высоким уровнем переработки.По окончании мероприятия Александр Евстифеев дал интервью представителям республиканских СМИ.

- Бизнес-завтрак прошёл в деловом формате. Председательствовал на нём министр сельского хозяйства России Александр Николаевич Ткачёв. Было много представителей иностранных делегаций, которые участвуют в нашем сельскохозяйственном форуме, обсуждались интересные вопросы. Я бы хотел обратить внимание на главный аспект, главную тему, которая и составляла деловую встречу под названием «бизнес-завтрак»: экспортные возможности Российской Федерации. И это очень важная и нужная тема. Потому что в сознании многих: и в России, и в Европе и вообще в мире, бытует представление, что Россия это та страна, которая любит завозить продовольствие к себе, и мало работает на экспорт. В этой связи были интересные выступления, например, представителей Ирландии, которые, пафосно заявив, и это правда, что они основные производители детского питания, лидируют в этой отрасли. Они рассказывали о своих принципах работы: как готовят сырьё, как привозят лучших своих заказчиков-покупателей каждые два года. 500 человек посещают предприятия, им демонстрируют как производится детское питание и иные продукты питания. Потом эти покупатели уезжают к себе, работают уже как живая реклама, - рассказал журналистам Глава Марий Эл.

По мнению Александра Евстифеева, одно из интересных выступлений было у Бразилии.

- Бразилия начала заниматься продовольственной проблемой. Они прямо признают, что продовольствия не хватало ещё 40 лет назад. Сегодня это один из поставщиков мяса и мясопродукции. Были интересные выступления и российских представителей. Но всё-таки мы находимся в начале пути. И если мы перейдём в разговор языком денег, языком экономии, то в бюджете Российской Федерации основные средства сегодня – это средства, которые поступают в бюджет от реализации зерна. А вот что касается другого продовольствия, то здесь доходная часть пока ещё желает быть более высокой. В общем, очень полезный, профессиональный грамотный интересный разговор, есть о чём думать. И это мы продолжим обсуждать со специалистами у нас в республике, - подытожил Александр Евстифеев.