Это произошло в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень – 2017» в Москве.Представитель компании «Фудсити» Сергей Рожков признался в интервью республиканским СМИ, что решение о заключении договора о сотрудничестве было принято после дегустации продукции Марий Эл.

- В России мы развиваем продажу местных товаров, в целом российских регионов и товаропроизводителей. Мы попробовали мясную продукцию, представленную в экспозиции Республики Марий Эл. Она изумительная по вкусу! – добавил Сергей Рожков.

«Фудсити» - один из первых агрокластеров в Москве. Его создание поддержало в своё время Правительство российской столицы.

- Мы приняли специальный закон, который определяет новые требования, чтобы не было посредников, чтобы не было того безобразия, который существовал на других овощных базах Москвы. Чтобы была цивилизованная торговля, чтобы оптовики находили своих покупателей не в центре Москвы, а вот как раз на подступах к Москве, чтобы в Москву товар завозился небольшими партиями, непосредственно в магазины и рестораны. Так что, надеюсь, что первый опыт будет удачным, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для Марий Эл сотрудничество с «Фудсити» станет ещё одним шагом к популяризации продукции на территории страны.

- «Фудсити» активно работает с другими регионами, такими как Московская, Тульская, Орловская, Рязанская области. Они готовы работать и с нашими предприятиями-товаропроизводителями. Их заинтересовала и мясо-молочная продукция, и хлебобулочные изделия, и мёд, и все остальные продукты, которые имеют отношение к сельскому хозяйству. Уверен, что благодаря этому соглашению наша экологически чистая продукция окажется и на прилавках крупных российских городов, и займёт достойное место в сети магазинов «Фудсити», - сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Юрий Сидыганов.