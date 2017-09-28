Об этом он сообщил в интервью республиканским СМИ 4 октября, в день открытия Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» в Москве.

- В Марий Эл предстоит провести не просто праздник продуктов, это будет более глобальное мероприятие. Мы будем говорить об экологической упаковке, мы покажем само производство, затронем вопросы технологии производства продуктов, мы намерены организовать дискуссионные площадки. И это событие точно покажет производителей республики, трудовые коллективы, их профессионализм, их рецептуру. Мы покажем, что у нас есть натуральное сырье, его достаточно, и мы умеем с этим сырьем работать, мы умеем его предлагать покупателям. Поэтому мы серьезно готовимся к агропромышленному форуму, посвящённого бренду «Марийский продукт». Прямо сегодня назвать точную дату этого мероприятия я не могу, но затягивать с его проведением мы, конечно, не будем. Это обязательно будут продукты урожая 2017 года.

По заявлению Александра Евстифеева, идей на Всероссийской агровыставке «Золотая осень-2017» можно почерпнуть множество, и соответствующая рабочая группа оценит их на предмет применимости. А дата и место проведения агропромышленного форума Марий Эл будут определены позже.