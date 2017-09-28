В Марий Эл прошел круглый стол «Встреча поколений», посвященный 85-летию гражданской обороны. В мероприятии, которое состоялось 2 октября в Главном управлении МЧС России по Республике Марий Эл, приняли участие действующие сотрудники спасательного ведомства, ветераны системы гражданской обороны, учащиеся кадетского класса школы № 24 г. Йошкар-Олы.

Участники встречи в неформальной обстановке поговорили об истории и современности гражданской обороны Республики Марий Эл.Своими воспоминаниями поделился бывший министр МЧС РМЭ Николай Додонов. Николай Константинович рассказал, какие задачи стояли перед гражданской обороной в 80-90-е годы, отметив успехи республики в этот период. На территории субъекта в эти годы не раз проходили мероприятия всероссийского масштаба, регион был на хорошем счету у руководства страны и министерства по чрезвычайным ситуациям. Рассказал он и о первом министре МЧС России Сергее Шойгу: «Сергей Кужугетович был требовательным, жестким руководителем. Профессионализм сотрудников для него всегда стоял на первом месте».

«Какими будут система гражданской обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям, во многом зависит от вас, от молодого поколения, - сказал ветеран ведомства, обращаясь к молодым сотрудникам и кадетам, - Нужно сохранять достижения предыдущих поколений, но не бояться новшеств».

Выпускники ведомственных вузов, прибывшие в этом году на службу в Марий Эл, с гордостью рассказывали о выборе своей профессии. Кадеты поделились с собравшимися тем, как возник их интерес к чрезвычайному ведомству, об особенностях учебы в кадетском классе, о своих планах на будущее.

«Наши кадеты регулярно становятся победителями различных городских и республиканских состязаний. Среди учащихся школы есть призеры межрегиональных, всероссийских и международных соревнований «Школа безопасности», - отметил Александр Тищенко, педагог-организатор ОБЖ школы № 24.

Кроме того, он поблагодарил руководство ГУ МЧС России по Республике Марий Эл за помощь в организации учебного процесса по тематике пожарной безопасности и защиты населения.Завершая встречу, первый заместитель начальника Главного управления полковник внутренний службы Алексей Сабадырев высказал надежду, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.