ОНФ в Марий Эл презентовал молодым педагогам «Молодежку ОНФ»
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в преддверии Дня учителя провели встречу с советом молодых педагогов региона, на котором рассказали о деятельности нового направления «Молодежка ОНФ».
Общественники в начале встречи поздравили начинающих специалистов с их профессиональным праздником, пожелали им прежде всего успехов в работе и талантливых учеников. Затем они уделили внимание приоритетным проектам движения и тематике конкурсных проектов площадки «Молодежка ОНФ» http://molodezhka.onf.ru/. Эксперт региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Людмила Пуртова призвала молодежь присоединиться к набирающему обороты конкурсу «Не жди перемены! Твори перемены!» и личным примером показать, что делать добрые дела совсем несложно.
Также активисты Народного фронта рассказали участникам встречи о старте нового конкурса «Образ будущего страны», который проводится в двух номинациях: «Эссе» и «Креатив». По словам выступающих, к участию приглашается творческая, амбициозная молодежь, в возрасте до 35 лет, желающая изменить жизнь страны в ближайшем будущем.
«Сегодня к работе нового направления подключились крупнейшие молодежные некоммерческие организации страны. Это говорит о том, что Народный фронт, лидером которого является Президент страны Владимир Путин, выступает объединяющим звеном для молодежных объединений и общественных организаций. Хочу отметить, что "Молодежка ОНФ" - это перспективные федеральные стажировки и кадровый лифт для тех, кто определил для себя жизненные цели», - добавила Пуртова.
Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.
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