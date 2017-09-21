Сельхозпроизводители Республики Марий Эл – в десятке лучших предприятий России по мясо-молочному направлению.

Таково убеждение Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева, который сегодня вместе с делегацией марийских аграриев принимает участие во Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».Отметим, что сегодня поприветствовать российских сельхозтоваропроизводителей прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который, оценив уровень представленной продукции, заявил, что страна близка к исполнению Доктрины продовольственной безопасности.

- Скажем прямо, когда мы её разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты, мы можем это утверждать. По сути, Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира. Поэтому увеличивается и экспорт сельхозпродукции и продовольствия. Открыты мы и для сотрудничества с нашими зарубежными партнёрами, - отметил на открытии выставки Дмитрий Медведев.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, внимательно осмотрев каждую экспозицию выставки, высоко оценил как само мероприятие, так и уровень продукции марийских аграриев.

- На этой выставке явно показаны интерес и это признание тех достоинств, которые есть сегодня в Российской Федерации. Потому что это продовольственные возможности нашей страны, а здесь представлены порядка 70 субъектов России. Каждый, привез на эту выставку те экспонаты, которые особенно удались. Нас это очень интересует, потому что республика Марий Эл активно занимается продовольствием. Мы, как известно, отдаем приоритет сельскохозяйственному производству. И хорошо понимаем, что такое производство продуктов питания в экологически чистом регионе. Мы наращиваем производство продуктов. У нас есть очень достойные решения в этой части, мы производим огромный ассортимент мясной продукции, мясной консервированной продукции, молочной продукции, сырной продукции. И мне, конечно, важно видеть, что в этом направлении делается в других субъектах РФ. И могу сказать, что наши сельхозпроизводители занимают достойное место и, по моему глубокому убеждению, входят в десятку лучших производителей по этому направлению. Я их с этим поздравляю, - сказал Александр Евстифеев.

Оценил Глава Марий Эл и стенд республики, правда, посетовав на то, что многие производители поскромничали, а некоторые, которым есть, что показать, и вовсе не представили свою продукцию.

- Наш стенд представлен достойно. Но у меня есть упрек нашим сельхозпроизводителям — далеко не все представили свою продукцию, проявлена излишняя скромность. Потому что те стенды, которые качественно оформлены, представили свою продукцию в полном объеме. И любой заинтересованный посетитель может получить полное представление о работе того или иного предприятия. Но некоторые производители представлены в усеченном, порой даже в излишне усеченном формате. Это неправильно, они проигрывают.

Я не призываю сейчас к известным правилам рынка, когда нормальный товаропроизводитель считает для себя необходимым тратить до 18% затрат на рекламу. Но вот на таких выставках представить то, что мы умеем делать, это абсолютно правильно. Потому что это поиск контрактов, это налаживание деловых отношений, - добавил Александр Евстифеев.Глава Марий Эл призвал марийских аграриев в следующем году участвовать в этой выставке более масштабно.