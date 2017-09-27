Аркадий Дворкович пожелал полномасштабного развития бренду «Марийский продукт».Об этом Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации сообщил Главе Республики Марий Эл Александру Евстифееву во время совместного осмотра экспозиции нашего региона на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень – 2017».По словам Александра Евстифеева, Аркадий Дворкович сказал, что знаком с продукцией республики.

- Аркадий Владимирович выступил как эксперт. Он хорошо владеет темой развития продуктов питания на основе козьего молока. Сказал, что ни в коем случае нельзя допускать нарушения технологии, потому что это имеет рыночные последствия. Если производитель позволяет себе хотя бы разово нарушить технологию, то это ведет к потере покупательской клиентской базы. А ни один производитель в этом не заинтересован. Аркадий Владимирович выразил надежду на то, что планы, которые республика формирует по бренду «Марийский продукт», будут реализованы, - поделился Глава республики Александр Евстифеев.