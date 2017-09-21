На сцене Марийского государственного театра оперы и балета имени Э.Сапаева состоялся вечер «Непровинциальный провинциал», посвященный 25-летию творческой деятельности художественного руководителя театра Константина Иванова.



Поздравить виновника торжества пришёл Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев с супругой. 27 сентября Глава региона подписал Указ о награждении Константина Иванова медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл». Столь высокой награды заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Марий Эл удостоился за достигнутые успехи в развитии хореографического искусства.

- Если бы судьба позволила нам на минуту быть экзаменаторами и задать Константину Анатольевичу вопрос, какими титулами он обладает, он бы, наверное, даже не смог озвучить этот большой перечень. А сегодня республика считает своим долгом наградить вас медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл», - с такими словами Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев вручил высокую государственную награду Константину Иванову.

Отметим, что юбиляр вышел на сцену с примой-балериной театра Екатериной Байбаевой в миниатюре «Павлова и Чикетти» - одним из самых тонких и прочувствованных номеров легендарной Мариинки. Зрители также увидели экзерсисы артистов и солистов балета, фрагменты балетов, опер и оперетт в постановке Константина Иванова. Худрук успел и удивить своих поклонников: в этот юбилейный вечер многие знакомые зрителю классические артисты вышли на сцену в неожиданных амплуа.

- Сегодняшний вечер - это определенная черта в моём творчестве. Жизнь задаёт нам бешеный ритм и темп, в котором приходится много работать. Видя полный зал, ощущаешь, что люди неравнодушны к искусству. И это очень важно. Театр у нас в республике расцветает: даже на спектакли текущего репертуара бывает полный зал.

И, конечно, я счастлив, что меня отметил новый глава республики. За столь короткий срок нашего общения он ощутил мой вклад. Для каждого артиста, когда ему вручают такую высокую награду, это очень значимо, и я не исключение. Я служу Марий Эл всем сердцем и всей душой, - поделился с журналистами в завершении вечера Константин Иванов.