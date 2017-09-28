Совещание с участием органов региональной исполнительной власти, муниципальных и федеральных служб и ведомств провёл Первый заместитель Председателя Правительства республики Сергей Сметанин.

С докладом по теме выступил руководитель Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл Эдуард Щекурин.Он напомнил, что в первой декаде августа в Волгограде под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева состоялось расширенное совещание по вопросу экологических проблем реки Волги. В обсуждении вопросов сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования Волги приняли участие члены правительства Российской Федерации, а также главы 15 регионов России, расположенных в бассейне реки Волги, в том числе и Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

- Сегодня в бассейне Волги проживает более 60 млн. человек – более трети населения страны, - поделился Эдуард Александрович. – Причиной обсуждения вопросов, связанных с Волгой, на высшем уровне, послужила напряженная экологическая ситуация. В первую очередь это загрязнение реки в последние несколько лет ввиду сброса недостаточно очищенных сточных вод с предприятий коммунального хозяйства, промышленности, деятельности других отраслей экономики регионов, а также в связи с захламлением реки затонувшими судами.

По результатам проведенного совещания Председателем Правительства были даны поручения федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе и Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.Росприроднадзор Марий Эл создал межведомственную рабочую группу по контролю за состоянием береговых полос и рекреационных зон. В состав группы вошли представители заинтересованных органов государственной власти республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Среди них Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росводресурсы, Росрыболовство, Росреестр, Росгидромет, МЧС России, Росгидромет, Росимущество, Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл, Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл.По словам Эдуарда Щекурина, сегодня уже утвержден план-график обследования прибрежных территорий реки Волги и ее притоков. В первую очередь специалисты проверяют территории водоохранных зон, где отмечается значительная антропогенная нагрузка: в Марий Эл это Волжский и Горномарийский районы республики, а также город Звенигово.

- Только за этот небольшой период времени проведены обследования водоохранной зоны и участков акватории Волги в черте Звенигово, Кокшайска, Семеновки, Чуваш-Отар, Мари-Луговой Звениговского района, часть территории в Волжске. По результатам обследования выявлены признаки нарушений требований законодательства в Волжске, Кошайске, Семеновке и Мари-Луговой. В первую очередь это необеспечение доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, размещение отвалов размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе водного объекта и пользование водным объектом без разрешительных документов, - доложил руководитель республиканского Росприроднадзора.

По каждому из нарушений будут выработаны решения по привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности и определены приоритетные направления работы в данном направлении на перспективу.На совещании также было отмечено, что в границах Республики Марий Эл на Волге расположено 4 источника сброса сточных вод предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства (ОАО «МЦБК», ОАО «Водоканал» г.Волжска, МУП «Вода» МО «Город Козьмодемьянск», ООО «Звениговский водоканал»). В 2016 году эти предприятия сбросили в реку Волгу почти 24,5 млн.куб.м загрязненных сточных вод, из них около 19 млн. сброшено ОАО «МЦБК». За это руководители предприятий были привлечены к предусмотренной законом ответственности и штрафам на общую сумму 273,0 тыс.руб.Разъяснительная и административная работа с каждым из предприятий-нарушителей будет продолжена. В завершении доклада руководитель природонадзорного ведомства выразил уверенность в том, что в рамках приоритетного проекта «Оздоровление реки Волги» который рассчитан до 2025 года, проблемные вопросы, влияющие на экологическую ситуацию в бассейне реки в Республике Марий Эл в конечном итоге будут решены, поскольку необходимый потенциал для этого имеется.