Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл обратились в Общественную палату региона с инициативой создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Йошкар-Олы. На первом этапе его создания речь идет о сохранении зеленых насаждений в Тархановском парке, Сосновой и Дубовой рощах.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Марий Эл Валерия Черных суть идеи заключается в том, чтобы защитить лесопарковые зоны внутри столицы от капитального строительства, сплошной вырубки деревьев и складирования опасных отходов. «Создание зеленого щита вокруг Йошкар-Олы в дальнейшем может позволить улучшить экологическую обстановку, усилить контроль за состоянием насаждений и в непосредственной близости от города», - добавил эксперт.Теперь в соответствии с федеральным законодательством Общественная палата региона должна в месячный срок провести публичные общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города Йошкар-Олы. Планируется, что в их подготовке примут участие представители администрации города, общественных экологических организаций и объединений в области охраны окружающей природной среды, специалисты департаментов лесного комплекса и природных ресурсов.

«На рабочей встрече с членами Общественной палаты была определена дата и место проведения общественных слушаний – 10 октября в малом зале Общественно-политического центра Республики Марий Эл. В случае одобрения создания лесопарковых зон большинством голосов, ходатайство вместе с итоговым документом (протоколом) обнародуется в течение десяти дней, размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляется в Государственное Собрание Республики Марий Эл. Затем уполномоченные органы государственной власти в течение 180 дней после дня принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса устанавливают его границы», - рассказал Черных.

Работа по созданию лесопарковых зеленых поясов начата во всех 85 субъекта РФ. Эксперты ОНФ подчёркивают, что такие пояса представляют собой основу экологического каркаса для каждого региона и поэтому они должны быть сформированы уже в этом году.Напомним, что президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подписал инициированный ОНФ закон о «зеленом щите», который ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения. Закон предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности».В зеленый пояс могут включаться леса и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые к ним прилегают или составляют с ними единую естественную экологическую систему, как отмечается в тексте документа. На настоящий момент соответствующие изменения внесены в федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 62.1 гл. IX.1), в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и некоторые другие законодательные акты.