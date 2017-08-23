01/10/2017

В Медведевском районе (Марий Эл) сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями автобусов





В рамках операции «Безопасный автобус» сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Медведевский» проводят с водителями маршрутных транспортных средств разъяснительную работу, направленную на профилактику нарушений Правил дорожного движения.



При общении с водителями автоинспекторы напоминают им о недопустимости обилечивания пассажиров во время движения автобуса, необходимости производить посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.



Особое внимание сотрудники полиции также уделяют техническому состоянию транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

В Медведевском районе сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями автобусов.В рамках операции «Безопасный автобус» сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Медведевский» проводят с водителями маршрутных транспортных средств разъяснительную работу, направленную на профилактику нарушений Правил дорожного движения.В мероприятии принимают участие как государственные инспекторы безопасности дорожного движения, так и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, которые несут службу вместе с экипажами ДПС.При общении с водителями автоинспекторы напоминают им о недопустимости обилечивания пассажиров во время движения автобуса, необходимости производить посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.Особое внимание сотрудники полиции также уделяют техническому состоянию транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. За 8 месяцев 2017 года с участием автобусов в республике произошло 34 ДТП, в которых погибли 3 и получили ранения 94 человека. Наибольшее количество таких происшествий зафиксировано в г. Йошкар-Оле и в Медведевском районе.

Из 34 ДТП с участием автобусов 19 – это столкновения транспортных средств, а 8 – наезды на пешеходов.





При этом практически в каждом втором подобном в случившемся ДТП усматривается вина водителей автобусов. Основные причины: нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и несоблюдение очередности проезда.





По вине водителей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, произошло 12 ДТП, в результате которых травмы получили 17 человек. В большинстве своем это йошкаролинские маршруты №18, №22, №40К, №17 К, №24. Из 34 ДТП с участием автобусов 19 – это столкновения транспортных средств, а 8 – наезды на пешеходов.При этом практически в каждом втором подобном в случившемся ДТП усматривается вина водителей автобусов. Основные причины: нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и несоблюдение очередности проезда.По вине водителей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, произошло 12 ДТП, в результате которых травмы получили 17 человек. В большинстве своем это йошкаролинские маршруты №18, №22, №40К, №17 К, №24.

Группа по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Нравится

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