В Медведевском районе сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями автобусов.
В рамках операции «Безопасный автобус» сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Медведевский» проводят с водителями маршрутных транспортных средств разъяснительную работу, направленную на профилактику нарушений Правил дорожного движения.
В мероприятии принимают участие как государственные инспекторы безопасности дорожного движения, так и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, которые несут службу вместе с экипажами ДПС.
При общении с водителями автоинспекторы напоминают им о недопустимости обилечивания пассажиров во время движения автобуса, необходимости производить посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.
Особое внимание сотрудники полиции также уделяют техническому состоянию транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.
За 8 месяцев 2017 года с участием автобусов в республике произошло 34 ДТП, в которых погибли 3 и получили ранения 94 человека. Наибольшее количество таких происшествий зафиксировано в г. Йошкар-Оле и в Медведевском районе.
Из 34 ДТП с участием автобусов 19 – это столкновения транспортных средств, а 8 – наезды на пешеходов.
При этом практически в каждом втором подобном в случившемся ДТП усматривается вина водителей автобусов. Основные причины: нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и несоблюдение очередности проезда.
По вине водителей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, произошло 12 ДТП, в результате которых травмы получили 17 человек. В большинстве своем это йошкаролинские маршруты №18, №22, №40К, №17 К, №24.