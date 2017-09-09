29 сентября в Марийском государственном театре оперы и балета им. Эрика Сапаева прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате ГО.

За 85 лет своего существования система гражданской обороны прошла большой путь становления и развития. Сегодня гражданская оборона - это мощная система, включающая огромный материальный, технический и человеческий потенциал, который направлен на обеспечение защищенности государства и его граждан от опасностей современного мира.

«Система гражданской обороны вообще уникальна. Почему? Потому что ей занимаются все - территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, Правительство Республики Марий Эл, главы муниципальных образований, руководители предприятий. Гражданская оборона развивалась 85 лет и продолжает развиваться. Теперь у нас новые задачи. Мы обеспечиваем защищенность людей не только от угроз военного времени, но и в мирных условиях. Природные и техногенные ЧС могут создать проблем даже больше, чем военные действия», - отметил в своем выступлении начальник Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл генерал-майор Александр Малкин.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители системы ГО республики, действующие и бывшие сотрудники системы гражданской обороны, представители министерств, ведомств и организаций.В рамках мероприятия были награждены лучшие сотрудники и ветераны гражданской обороны, а также пожарные и спасатели, совершившие героические поступки.Был показан видеофильм об истории и современном состоянии гражданской обороны республики. В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт с участием артистов театра.