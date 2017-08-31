|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Глава региона
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
+2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
7 727,1
|
2
|
+4
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 147,8
|
3
|
+41
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Псковская обл.
|
6 901,5
|
4
|
-2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
5 955,4
|
5
|
+6
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 854,1
|
6
|
+32
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 750,5
|
7
|
+38
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
3 487,2
|
8
|
new
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
3 479,2
|
9
|
-2
|
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|
Челябинская обл.
|
3 067,6
|
10
|
+23
|
ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович
|
Новосибирская обл.
|
3 028,4
|
11
|
+4
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Сахалинская обл.
|
2 978,3
|
12
|
+14
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
2 883,9
|
13
|
+8
|
КОЗЛОВ Александр Александрович
|
Амурская обл.
|
2 814,5
|
14
|
-13
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
2 772,6
|
15
|
new
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 661,4
|
16
|
+2
|
КОКОРИН Алексей Геннадьевич
|
Курганская обл.
|
2 593,6
|
17
|
+19
|
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич
|
Иркутская обл.
|
2 519,8
|
18
|
-4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
2 510,2
|
19
|
-15
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
2 196,1
|
20
|
+23
|
ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович
|
Севастополь
|
2 005,6
|
21
|
-16
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
1 956,1
|
22
|
-9
|
МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович
|
Приморский край
|
1 925,4
|
23
|
-11
|
БОРИСОВ Егор Афанасьевич
|
Саха
|
1 871,4
|
24
|
+18
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
1 870,2
|
25
|
+14
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 849,2
|
26
|
-3
|
КАРЛИН Александр Богданович
|
Алтайский край
|
1 574,1
|
27
|
+23
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
1 428,9
|
28
|
+7
|
ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич
|
Воронежская обл.
|
1 409,6
|
29
|
new
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
1 402,2
|
30
|
new
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
1 352,6
|
31
|
-23
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 342,5
|
32
|
-23
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
1 268,9
|
33
|
-11
|
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
|
Тюменская обл.
|
1 186,8
|
34
|
new
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
1 095,6
|
35
|
new
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 085,1
|
36
|
-12
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
1 079,5
|
37
|
-21
|
ОРЛОВ Алексей Маратович
|
Калмыкия
|
1 018,1
|
38
|
-28
|
ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович
|
Орловская обл.
|
1 016,1
|
39
|
-9
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
1 005,3
|
40
|
new
|
ЖДАНОВА Наталья Николаевна
|
Забайкальский край
|
993,5
|
41
|
new
|
ЖИЛКИН Александр Александрович
|
Астраханская обл.
|
986,5
|
42
|
+7
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
947,5
|
43
|
new
|
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|
Санкт-Петербург
|
878,5
|
44
|
-3
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
874,5
|
45
|
+3
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
818,7
|
46
|
new
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
764,5
|
47
|
-28
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
763,2
|
48
|
-21
|
КОРОЛЕВ Олег Петрович
|
Липецкая обл.
|
752,3
|
49
|
-29
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
731,1
|
50
|
new
|
ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович
|
Магаданская обл.
|
718,2