Место в рейтинге Перемещение за месяц Глава региона Регион МедиаИндекс 1 +2 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 7 727,1 2 +4 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 7 147,8 3 +41 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 6 901,5 4 -2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 5 955,4 5 +6 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 5 854,1 6 +32 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 3 750,5 7 +38 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 487,2 8 new ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 3 479,2 9 -2 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 3 067,6 10 +23 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 3 028,4 11 +4 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 2 978,3 12 +14 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 2 883,9 13 +8 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 2 814,5 14 -13 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 2 772,6 15 new ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 661,4 16 +2 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 2 593,6 17 +19 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 2 519,8 18 -4 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 2 510,2 19 -15 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 2 196,1 20 +23 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 2 005,6 21 -16 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 1 956,1 22 -9 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 1 925,4 23 -11 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 1 871,4 24 +18 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 1 870,2 25 +14 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 849,2 26 -3 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 1 574,1 27 +23 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 1 428,9 28 +7 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 1 409,6 29 new ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 1 402,2 30 new БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 1 352,6 31 -23 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 1 342,5 32 -23 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 1 268,9 33 -11 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 1 186,8 34 new ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 1 095,6 35 new КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 1 085,1 36 -12 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 1 079,5 37 -21 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 1 018,1 38 -28 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 1 016,1 39 -9 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 1 005,3 40 new ЖДАНОВА Наталья Николаевна Забайкальский край 993,5 41 new ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 986,5 42 +7 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 947,5 43 new ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 878,5 44 -3 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 874,5 45 +3 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 818,7 46 new ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 764,5 47 -28 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 763,2 48 -21 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 752,3 49 -29 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 731,1 50 new ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 718,2

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХПериод исследования: август 2017 года.Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".Комментарии:Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Андрей Турчак (Псковская область), Андрей Воробьев (Московская область) и Валерий Радаев (Саратовская область).СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил итоговый список подлежащих сносу домов в рамках реновации. Также СМИ сообщали, что Сергей Собянин пообещал не отключать летом горячую воду в домах, которые будут построены по программе реновации.Вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, глава Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии вручения ключей жителям Дегтярска в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.Также СМИ сообщали, что реконструкция очистных сооружений Среднеуральска, следить за которой врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева лично попросил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, начнется в 2018 году. Помимо этого СМИ сообщали, что уральский проект модернизации лифтов, инициированный Евгением Куйвашевым, собираются применить в других регионах России.Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Руководитель региона проинформировал главу государства о ходе выполнения поручений по решению кадровых вопросов в сфере здравоохранения и по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.В Московской области 54 149 многоквартирных домов обслуживает 896 управляющих организаций, при этом 150 крупнейших из них занимают почти 70% рынка. Об этом сообщил глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков в рамках заседания регионального правительства под председательством губернатора области Андрея Воробьева.Также СМИ сообщали, что глава Красногорска Радий Хабиров рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о результатах работы за полгода, в том числе речь шла о ситуации в сфере ЖКХ. Помимо этого, Андрей Воробьев обсудил с руководителями городов местные проблемы.Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, на встрече обсуждалась в том числе ситуация в сфере ЖКХ региона. Глава региона обещал разобраться в проблемами, обозначенными в ходе "Прямой линии". Также СМИ сообщали, что Валерий Радаев осмотрел новостройки, в которые будут переселяться жители аварийных и ветхих домов. Он потребовал жестко соблюдать сроки сдачи домов для переселенцев.«Новичками» (new) в ТОП-20 стали Сергей Жвачкин (Томская область) и Игорь Васильев (Кировская область).Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Томской области Сергеем Жвачкиным, в том числе обсуждалась ситуация в сфере ЖКХ. Также СМИ сообщали, что Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, обсуждались проблемы в ЖКХ.Самые заметные перемещения в ТОП-20 у губернатора Рязанской области Николая Любимова (+32), губернатора Калининградской области Антона Алиханова (+38), главы Новосибирской области Владимира Городецкого (+23), главы Иркутской области Сергея Левченко (+19), а также губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (+23).Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Рязанской области Николаем Любимовым, обсуждалась газификация региона, а также расселение из ветхого и аварийного жилья.Президент Владимир Путин поручил губернатору Антону Алиханову решить проблемы, поднятые во время "Прямой линии", в том числе обсуждалась ситуация в сфере ЖКХ.Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что область заморозит концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных заводов.Глава Приангарья Сергей Левченко посетил Шелехов с рабочей поездкой. Губернатор отметил, что программа по переселению граждан из ветхого жилья будет продолжена в регионе.Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, обсуждались жалобы жителей, поступившие в ходе "Прямой линии", в том числе ситуация в сфере ЖКХ.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: август 2017 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 28.09.2017.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.