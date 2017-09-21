29 сентября 2017 года в Пензе Михаил Бабич провел заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В работе заседания приняли участие Министр финансов России Антон Силуанов и заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

Перед началом заседания полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Министр финансов России Антон Силуанов и заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков осмотрели выставку продукции товаропроизводителей Пензенской области, организованную в правительстве региона.О достижениях пензенских предприятий гостям рассказали губернатор Иван Белозерцев и заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.В ходе Совета округа участники заседания - руководители федеральных и региональных структур, главы субъектов РФ, входящих в состав ПФО, главные федеральные инспекторы аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, представители общественных организаций - обсудили вопросы стимулирования роста экономики регионов округа, увеличения налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений.Открывая заседание, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил активность и важность проводимой на федеральном и региональном уровнях работы по обеспечению сбалансированности бюджетов и формированию условий для экономического роста.

«Ситуацию осложняет то, что отдельные изменения федерального законодательства или принимаемые на федеральном уровне решения приводят к значительному увеличению расходных обязательств регионов. Вместе с этим такие решения необходимы для повышения уровня и качества жизни граждан, а значит, требуют мобилизации финансовых ресурсов, детальной оценки фактической ситуации в состоянии бюджетов регионов и муниципалитетов с целью выявления объёмов средств для выполнения этих решений и определения необходимых видов поддержки из федерального бюджета», - сказал полпред Президента РФ в ПФО.

«К примеру, решение о ликвидации второй смены обучения в школах повлекло рост расходов бюджетов регионов округа в 2016 году на ремонт и переоборудование школ почти в 6 раз по сравнению с объёмом затрат на эти цели в 2014-2015 годах - порядка 2 млрд. рублей ежегодно. В результате этих вложений в 2016 году в округе введено в эксплуатацию 19 школ на 13 774 ученических мест. В 2017 году регионам округа из федерального бюджета выделено почти 6 млрд. рублей на строительство и реконструкцию 17 школ на 13 664 ученических мест», - дополнил он.

По словам Михаила Бабича, приняты важные решения для улучшения условий жизни малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан по повышению минимального размера оплаты труда.

«Задача непростая, требует серьезной мобилизации финансовых ресурсов для ее выполнения и, конечно, должна быть решена. За два последних года МРОТ увеличивался трижды: с 1 января 2016 года – до 6 204 рублей, с 1 июля 2016 года – до 7 500 рублей, с 1 июля 2017 года – до 7 800 рублей. При этом регионам оказывается точечная поддержка в связи с принятием таких решений», - проинформировал полномочный представитель Президента России в ПФО.

«В текущем году Глава государства поставил задачу Правительству Российской Федерации довести МРОТ до уровня не ниже прожиточного минимума к 2019 году: с 1 января 2018 года – до 85% от прожиточного минимума, а не позднее 1 января 2019 года – приравнять МРОТ и прожиточный минимум», - добавил он.

С докладом об основных направлениях совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на заседании выступил Министр финансов России Антон Силуанов. Он напомнил, что в настоящее время в Госдуму РФ вносится на рассмотрение проект бюджета на 2018- 2020 годы.

«Какая политика заложена – в первую очередь, поддержать рост реальных доходов населения, наращивать темпы экономического роста. Мы ожидаем и в этом году, и в следующем роста более двух процентов ежегодно», - сообщил Министр финансов РФ.

«Чтобы поддержать эту динамику, мы должны скорректировать меры в сфере экономической, финансовой и бюджетной политики, стимулировать рост частных инвестиций», – конкретизировал он.

Также Министр отметил важность обеспечения прогнозируемости курсовых соотношений, что придаст больше уверенности инвесторам, озвучил принятые решения о введении новых механизмов стимулирования инвестиционной активности в регионах.Пензенская область названа в числе ряда регионов, продемонстрировавших показательные темпы экономического роста и увеличения доходной части бюджета. По словам федерального Министра, в этой связи Пензенский регион получит дополнительные средства на развитие.Губернатор Пензенской области, руководитель рабочей группы по подготовке Совета Иван Белозерцев доложил о реализации мероприятий по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федерального округа, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов. Он отметил, что неординарные условия, сложившиеся в результате серьёзных вызовов сегодняшнего дня, с которыми сталкивается наша страна, стали веским фактором для ускоренной модернизации отечественной экономики.

«По темпам прироста ВРП за последние три года Приволжский федеральный округ занимает третье место в России, уступая Южному и Северо-Кавказскому округам. Совокупный объём валового регионального продукта в 2015 году составил 9,9 трлн. рублей. Наибольшая динамика отмечается в Пензенской области, Республиках Мордовия и Марий Эл. Лидерами по объёму ВРП на душу населения являются Татарстан, Пермский край, Оренбургская и Самарская области», - проинформировал Иван Белозерцев участников заседания.

«Регионы ПФО играют значительную роль в экономике России. На долю округа приходится более 20% общероссийской отгрузки обрабатывающих производств, 17% энергетики, четверть объёма производства сельского хозяйства, 17% инвестиций. По объёму инвестиций Приволжский федеральный округ занимает 3 место в Российской Федерации», - уточнил он.

Кроме того, глава Пензенской области подчеркнул, что Приволжский федеральный округ находится в тройке лидеров по объёмам внешнеторгового оборота. В частности, округ является крупнейшим экспортером химической и машиностроительной продукции. В 2016 году экспорт ПФО превысил импорт в 3 раза. По России этот показатель вдвое ниже. В текущем году тенденция сохраняется - в 1 полугодии 2017 года внешнеторговый оборот округа вырос более чем на 24%.Иван Белозерцев представил анализ деятельности институтов развития на территории округа, оценил их роль в достижении экономического роста, внёс ряд предложений, направленных на повышение эффективности работы в указанном направлении.

«Проведенный анализ показывает, что экономика регионов Приволжского федерального округа выходит из состояния кризиса и возвращается к поступательному развитию. Вместе с тем очевидны проблемы, требующие принятия быстрых, но максимально выверенных решений по стимулированию экономического роста, увеличению налогового потенциала, совершенствованию межбюджетных отношений и оптимизации бюджетных расходов», - подчеркнул пензенский губернатор.

«Решая их при поддержке федерального центра, регионы ПФО, обладающие значительным потенциалом и высокими конкурентными преимуществами, способны к созданию новой экономической реальности, о которой говорит Президент России Владимир Владимирович Путин», - резюмировал он.

По итогам состоявшегося обсуждения участники заседания Совета выработали рекомендации Правительству Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации в частности, а также органам исполнительной власти регионов Приволжского федерального округа.После завершения Совета состоялась трехсторонняя встреча Министра финансов России Антона Силуанова, полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в ходе которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.Кроме того, губернатор области Иван Белозерцев продемонстрировал Антону Силуанову основные достопримечательности Пензы.