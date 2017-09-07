Сегодня, 29 сентября, в Доме Правительства республики прошел торжественный прием по случаю Международного дня пожилых людей. Осенний праздник объединил ветеранов государственной службы.

С приветственным словом к собравшимся обратился Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Александр Кравченко, который поздравил людей старшего поколения от имени Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.

«Наши ветераны посвятили свою жизнь, труд, силы и талант Родине, родной республике, укреплению ее экономики, сохранению и развитию культуры. Международный день пожилых людей - праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь, опыт и мудрость», - отмечено в поздравлении Главы региона.

Александр Евстифеев подчеркнул, что людей, находящихся на службе у государства, отличает высочайший профессионализм, обширные знания и неизменная преданность делу.

«От вашего профессионализма, добросовестности, умения чётко и быстро решать поставленные задачи зависело комфортное проживание населения Республики Марий Эл, уровень его доверия к власти. Сегодня, работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему преподаёте нам важнейшие уроки жизни», - зачитал Александр Кравченко от имени Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл отметил, что встречи в канун Международного дня пожилых людей проходят по сложившейся традиции, и пожелал присутствующим крепкого здоровья, долголетия, неугасающего интереса к жизни.