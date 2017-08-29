Сегодня, 29 сентября, в Пензе под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича состоялось заседании Совета округа. В мероприятии принял участие Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Участники заседания рассмотрели вопросы стимулирования роста экономики регионов округа, увеличения налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений.Руководитель рабочей группы Совета, Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доложил о реализации мероприятий по стимулированию роста экономики регионов ПФО, отметив, что неординарные условия, сложившиеся в результате серьёзных вызовов сегодняшнего дня, с которыми сталкивается страна, стали веским фактором для ускоренной модернизации отечественной экономики.

«По темпам прироста ВРП за последние три года Приволжский федеральный округ занимает третье место в России, уступая Южному и Северо-Кавказскому округам. Совокупный объём валового регионального продукта в 2015 году составил 9,9 трлн. рублей. Наибольшая динамика отмечается в Пензенской области, Республиках Мордовия и Марий Эл. Лидерами по объёму ВРП на душу населения являются Татарстан, Пермский край, Оренбургская и Самарская области», - проинформировал Иван Белозерцев участников заседания.

В заседании приняли участие главы регионов округа, представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. В числе приглашенных на заседание Совета были министр финансов России Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли страны Василий Осьмаков.Открывая заседание, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, отметил активность и важность проводимой на федеральном и региональном уровнях работы по обеспечению сбалансированности бюджетов и формированию условий для экономического роста.