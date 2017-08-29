Правительство Республики Марий Эл готово принять участие в программе реструктуризации накопленных бюджетных кредитов.

Об этом заявил Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

«На сегодняшний день доля бюджетных кредитов в общем объеме долга Республики Марий Эл – около 33 процентов. При этом сроки их погашения приходятся не на ближайшее время. Так, на конец этого года мы должны погасить чуть более 666 миллионов рублей, на конец следующего – 755,5 миллионов рублей. Однако с учетом того, что программа реструктуризации, как было объявлено, начнет действовать с 1 января 2018 года, республика сможет потенциально реструктуризировать только 755 с половиной миллионов рублей. Что это значит для бюджета Марий Эл в денежном выражении? Обслуживание кредитов – а на эти цели либо приходится брать деньги у коммерческих банков, либо изыскивать из собственных доходов – обходится в год примерно в 9-10 процентов от суммы кредита. Если в конце следующего года бюджет республики должен погасить 755,5 миллионов рублей долга, значит обслуживание этого кредита обойдется в 74-75 миллионов рублей. Именно эту сумму мы сможем сэкономить, а по факту, конечно, просто не брать на эту сумму кредит в банке, если примем участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов.



Поэтому, отвечая на вопрос, планирует ли республика участвовать в указанной программе, отвечаем: да, планирует, но значимого эффекта для бюджета республики участие в программе, к сожалению, не даст», - отметил Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

О запуске данной программы с 1 января 2018 года сроком на 7-12 лет сообщил Президент России Владимир Путин 22 сентября во время визита в Ульяновск.Глава государства сообщил, что в первые два года реализации программы будут действовать максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего по 5 процентов долга ежегодно. Такой график, по мнению Президента страны, позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд. рублей.

«У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан, в том числе и по решению вопросов транспортного обслуживания населения, - подчеркнул Президент - Эти средства должны быть направлены на оздоровление финансов, на сокращение бюджетного дефицита, на снижение кредиторской и другой задолженности», - обозначил российский лидер.