29/09/2017

Общественная палата уведомляет о начале процедуры дополнения состава ОНК Республики Марий Эл

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры дополнения состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям.



Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 25 сентября 2017 г. начинается процедура дополнения состава общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл.



Предлагаю общественным объединениям принять участие в процедуре дополнения состава общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл новыми членами и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.



Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru



Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029.



Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 25 сентября 2017 г. начинается процедура дополнения состава общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл.Предлагаю общественным объединениям принять участие в процедуре дополнения состава общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл новыми членами и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской ФедерацииСправки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029. Секретарь

Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеев

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