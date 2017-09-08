28/09/2017

28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством

Всемирный день борьбы с бешенством проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.



Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства и его последствий. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер - знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.



Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания.



Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода (до начала проявлений признаков болезни).

Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства и его последствий. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер - знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания.Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода (до начала проявлений признаков болезни). На территории Республики Марий Эл случаи заболеваний людей гидрофобией (бешенство у людей) не регистрируются с 1964 года.

За 9 месяцев 2017 года на территории Республики Марий Эл зафиксировано 6 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных на территории Оршанского, Советского и Медведевского районов (4 лисы и 2 кошки).



В 2017 году по поводу укусов, ослюнения, оцарапывания животными в медицинские учреждения обратилось 1542 жителя Республики Марий Эл. По поводу укусов, ослюнения, оцарапывания дикими животными зарегистрировано 13 обращений.



Уважаемые жители Республики Марий Эл, в случае получения укусов, ослюнений незамедлительно обращайтесь в ближайшее лечебное учреждение для получения антирабической прививки! Для жителей г. Йошкар-Олы это в дневное время суток - ГБУ РМЭ «Поликлиника № 5 г. Йошкар-Олы» известная горожанам как «травмпункт», которая в связи с присоединением к первой поликлинике, имеет название «Травматолого-ортопедическое отделение поликлиники №1» по адресу: ул. Вашская д. 7, в ночное время суток – медучреждения в соответствии с графиком дежурств в ночное время суток (для взрослых: Республиканская клиническая больница, по адресу: улица Осипенко, 33; Йошкар-Олинская городская больница на улице Карла Либкнехта, 55. Для детей: Детская республиканская клиническая больница, по адресу: ул. Медицинская, 10). Жителям районов следует обращаться в хирургические кабинеты районных больниц.



В преддверии Всемирного дня борьбы с бешенством Управление Роспотребнадзора призывает соблюдать следующие правила:

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования; обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования; незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений животным.



Необходимо быть предельно осторожным и внимательным к своему здоровью.



Вопросы профилактики и предотвращения бешенства среди людей на территории Республики Марий Эл находятся на постоянном контроле регионального Управления Роспотребнадзора. За 9 месяцев 2017 года на территории Республики Марий Эл зафиксировано 6 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных на территории Оршанского, Советского и Медведевского районов (4 лисы и 2 кошки).В 2017 году по поводу укусов, ослюнения, оцарапывания животными в медицинские учреждения обратилось 1542 жителя Республики Марий Эл. По поводу укусов, ослюнения, оцарапывания дикими животными зарегистрировано 13 обращений.Уважаемые жители Республики Марий Эл, в случае получения укусов, ослюнений незамедлительно обращайтесь в ближайшее лечебное учреждение для получения антирабической прививки! Для жителей г. Йошкар-Олы это в дневное время суток - ГБУ РМЭ «Поликлиника № 5 г. Йошкар-Олы» известная горожанам как «травмпункт», которая в связи с присоединением к первой поликлинике, имеет название «Травматолого-ортопедическое отделение поликлиники №1» по адресу: ул. Вашская д. 7, в ночное время суток – медучреждения в соответствии с графиком дежурств в ночное время суток (для взрослых: Республиканская клиническая больница, по адресу: улица Осипенко, 33; Йошкар-Олинская городская больница на улице Карла Либкнехта, 55. Для детей: Детская республиканская клиническая больница, по адресу: ул. Медицинская, 10). Жителям районов следует обращаться в хирургические кабинеты районных больниц.В преддверии Всемирного дня борьбы с бешенством Управление Роспотребнадзора призывает соблюдать следующие правила:Необходимо быть предельно осторожным и внимательным к своему здоровью.Вопросы профилактики и предотвращения бешенства среди людей на территории Республики Марий Эл находятся на постоянном контроле регионального Управления Роспотребнадзора.

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