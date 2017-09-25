27/09/2017

Некролог от имени руководителя Республики Марий Эл А.А.Евстифеева и членов Правительства в связи со смертью Владимира Ивановича Оленева





Тяжелая болезнь оборвала земной путь удивительного человека. Вся жизнь Владимира Ивановича была связана со СМИ. Более четверти века он отдал Марийскому телевидению и радиовещанию.



Владимир Иванович Оленев – человек, преданно любивший свое дело и профессию. Он писал и рассказывал так, как никто другой. Его материалы получались пронзительными, передачи – проникновенными, искренними, трогающими за душу.



Владимир Иванович всегда располагал к себе собеседника. Герои газетных статей и гости телевизионной студии доверяли ему самое сокровенное, веря, что он деликатно расскажет истории их жизни. Создавать настроение в тексте, атмосферу в студии — это настоящий дар. И этим даром Владимир Иванович обладал в полной мере.



Многим жителям республики запомнились его глубокие аналитические программы на телевидении, посвященные актуальным событиям политической и общественной жизни Марийского края.



«Автор и ведущий телевизионных циклов «Поздний гость» и «Три вопроса в конце недели». Автор четырех книг, очерков и публицистики», - так сам о себе однажды скромно написал Владимир Иванович.



Владимир Иванович Оленев родился 21 мая 1947 года в г. Волжске Марийской АССР. В 1965 году с серебряной медалью окончил волжскую школу № 4. Уже в 9-м классе решил стать журналистом.



Работал корреспондентом районной газеты «Волжская правда», заведующим отделом республиканской молодежной газеты «Молодой коммунист».



Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Учеба в МГУ сформировала профессиональные качества Владимира Ивановича, которые стали стержнем в его творческой и руководящей деятельности.



Организаторские способности, высокая эрудированность, осведомленность, компетентность и грамотный подход к делу привели Владимира Ивановича Оленева на комсомольскую, а затем и на партийную работу. С 1971 по 1979 год он избирался вторым и первым секретарем Йошкар-Олинского горкома ВЛКСМ, вторым и первым секретарем Марийского обкома комсомола. В 1979-1982 годах являлся первым секретарем Ленинского райкома КПСС города Йошкар-Олы. Избирался депутатом Верховного Совета Марийской АССР (1979-1984 гг).



С 1986 года – председатель Государственного комитета Марийской АССР по телевидению и радиовещанию, с 1992 года – председатель ГТРК «Марий Эл», с 2005года – директор филиала ВГТРК ГТРК «Марий Эл».



Но какие бы должности не занимал Владимир Иванович Оленев, он всегда оставался поразительно открытым человеком, не скрывающим своих убеждений, даже если они не соответствовали общепринятым.



Владимир Иванович много сделал для развития марийской журналистики и становления молодых талантливых репортеров. Всегда находил время на общение с молодой плеядой журналистов, был для них коллегой и наставником.



С 1995 по 2000 годы – секретарь Союза журналистов Российской Федерации.



С 2002 года – академик Международной академии телевидения и радиовещания. Действительный член Международной академии телевидения и радио.



Стоял у истоков создания Марийского регионального отделения Союза журналистов России, председателем которого являлся с 1987 по 2000 годы и с 2003 по 2008 годы на общественных началах.



В 2012 году, уйдя на заслуженный отдых с поста директора ВГТРК «ГТРК «Марий Эл», Владимир Иванович продолжил трудиться на научно-педагогическом поприще, передавая свой бесценный опыт студентам марийских вузов.



Личные и профессиональные заслуги Владимира Ивановича Оленева по праву были отмечены высокими наградами: Лауреат премии Союза журналистов России, Заслуженны журналист Республики Марий Эл, Почетный радист России.



Уход Владимира Ивановича Оленева — большая утрата: не стало выдающегося журналиста, отзывчивого и чуткого человека, до конца своих дней сохранившего комсомольский задор и партийную ответственность. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, товарищей по работе, всех знавших его людей.



Выражаем искренние соболезнования Татьяне Борисовне – верной спутнице жизни, супруге Владимира Ивановича, в связи с невосполнимой утратой близкого человека, с которым в добре и согласии она прошла долгий и счастливый жизненный путь.



26 сентября 2017 года не стало Владимира Ивановича Оленева. Один из самых известных журналистов и общественных деятелей Республики Марий Эл ушел из жизни в возрасте 70 лет.Тяжелая болезнь оборвала земной путь удивительного человека. Вся жизнь Владимира Ивановича была связана со СМИ. Более четверти века он отдал Марийскому телевидению и радиовещанию.Владимир Иванович Оленев – человек, преданно любивший свое дело и профессию. Он писал и рассказывал так, как никто другой. Его материалы получались пронзительными, передачи – проникновенными, искренними, трогающими за душу.Владимир Иванович всегда располагал к себе собеседника. Герои газетных статей и гости телевизионной студии доверяли ему самое сокровенное, веря, что он деликатно расскажет истории их жизни. Создавать настроение в тексте, атмосферу в студии — это настоящий дар. И этим даром Владимир Иванович обладал в полной мере.Многим жителям республики запомнились его глубокие аналитические программы на телевидении, посвященные актуальным событиям политической и общественной жизни Марийского края.«Автор и ведущий телевизионных циклов «Поздний гость» и «Три вопроса в конце недели». Автор четырех книг, очерков и публицистики», - так сам о себе однажды скромно написал Владимир Иванович.Владимир Иванович Оленев родился 21 мая 1947 года в г. Волжске Марийской АССР. В 1965 году с серебряной медалью окончил волжскую школу № 4. Уже в 9-м классе решил стать журналистом.Работал корреспондентом районной газеты «Волжская правда», заведующим отделом республиканской молодежной газеты «Молодой коммунист».Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Учеба в МГУ сформировала профессиональные качества Владимира Ивановича, которые стали стержнем в его творческой и руководящей деятельности.Организаторские способности, высокая эрудированность, осведомленность, компетентность и грамотный подход к делу привели Владимира Ивановича Оленева на комсомольскую, а затем и на партийную работу. С 1971 по 1979 год он избирался вторым и первым секретарем Йошкар-Олинского горкома ВЛКСМ, вторым и первым секретарем Марийского обкома комсомола. В 1979-1982 годах являлся первым секретарем Ленинского райкома КПСС города Йошкар-Олы. Избирался депутатом Верховного Совета Марийской АССР (1979-1984 гг).С 1986 года – председатель Государственного комитета Марийской АССР по телевидению и радиовещанию, с 1992 года – председатель ГТРК «Марий Эл», с 2005года – директор филиала ВГТРК ГТРК «Марий Эл».Но какие бы должности не занимал Владимир Иванович Оленев, он всегда оставался поразительно открытым человеком, не скрывающим своих убеждений, даже если они не соответствовали общепринятым.Владимир Иванович много сделал для развития марийской журналистики и становления молодых талантливых репортеров. Всегда находил время на общение с молодой плеядой журналистов, был для них коллегой и наставником.С 1995 по 2000 годы – секретарь Союза журналистов Российской Федерации.С 2002 года – академик Международной академии телевидения и радиовещания. Действительный член Международной академии телевидения и радио.Стоял у истоков создания Марийского регионального отделения Союза журналистов России, председателем которого являлся с 1987 по 2000 годы и с 2003 по 2008 годы на общественных началах.В 2012 году, уйдя на заслуженный отдых с поста директора ВГТРК «ГТРК «Марий Эл», Владимир Иванович продолжил трудиться на научно-педагогическом поприще, передавая свой бесценный опыт студентам марийских вузов.Личные и профессиональные заслуги Владимира Ивановича Оленева по праву были отмечены высокими наградами: Лауреат премии Союза журналистов России, Заслуженны журналист Республики Марий Эл, Почетный радист России.Уход Владимира Ивановича Оленева — большая утрата: не стало выдающегося журналиста, отзывчивого и чуткого человека, до конца своих дней сохранившего комсомольский задор и партийную ответственность. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, товарищей по работе, всех знавших его людей.Выражаем искренние соболезнования Татьяне Борисовне – верной спутнице жизни, супруге Владимира Ивановича, в связи с невосполнимой утратой близкого человека, с которым в добре и согласии она прошла долгий и счастливый жизненный путь. А.А. Евстифеев, С.А. Сметанин, М.З. Васютин, А.Г. Кравченко, Н.В. Адамова, Н.В. Севостьянова, Ю.Н. Сидыганов, С.Н. Трухин, Н.А. Шуплецова, А.И. Шургин, Д.И. Волков, И.В. Гребнев, М.П. Леонтьев, М.В. Панькова, Д.Б. Пугачев, В.В. Тарасов, А.А. Торощин.





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Пацан с Коммуны

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