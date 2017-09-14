Мечта с названием «Одобеляк – Куженер – Параньга». Так о своей дороге, единственной, соединяющий районный центр с трассой на Йошкар-Олу, говорят местные жители.

Данная «дорожная артерия» была построена из сборных железобетонных плит в 70-х годах. За полвека эксплуатации автомобильная дорога пришла в негодность: плиты «стерлись» в пыль, из покрытия торчала арматура. Многочисленные дефекты и разрушения проезжей части привели к тому, что движение транспортных средств осуществлялось по обочине.В 2008 году для реконструкции дороги разработали проектно-сметную документацию. Через год начались ремонтные работы. В эксплуатацию ввели около четырех километров дороги уже с асфальтовым покрытием, но вскоре из-за отсутствия финансовых средств объект был законсервирован.В этом году на встрече с Главой республики Александром Евстифеевым население Куженерского района обратилось за помощью по возобновлению ремонта дороги. Вопрос не заставил себя долго ждать: дорожная техника снова приступила к работе.

«Вся дорога от республиканской трассы до Куженера около 7 километров. После того, как работы были возобновлены, из этих 7 километров построено 1,1 км, и общая протяженность отремонтированного полотна сейчас составляет 4,8 километров. Участок, который мы имеем, уже эксплуатируется. Качество работ подрядчика соответствуют всем необходимым нормам. Гарантийные обязательства на земляные работы составляют 8 лет, на асфальтобетонное покрытие 4 года, на разметку – более короткие сроки», - прокомментировал директор Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Марийскавтодор» Александр Сальников.

На дорожно-строительные работы в этом году из бюджета республики было выделено около 40 млн. рублей. Всего за время ремонта дороги Одобеляк – Куженер – Параньга на нее потрачено 192 миллиона. По словам Александра Сальникова, параллельно с восстановлением дорожного полотна объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации следующего участка автодороги с реконструкцией аварийного моста. После чего будут объявлены торги, и реконструкцию дорожного полотна продолжат.В нормативное состояние в этом году будет приведен еще один участок другой проблемной автомобильной дороги: Елеево – Параньга. Она была построена более 40 лет назад, и за это время на ней выполнялся ремонт лишь отдельных участков. Сейчас ее состояние по транспортно-эксплуатационным требованиям характеризуется как недопустимое.Программа «100+», вошедшая в программу развития Республики, которую реализует Глава Марий Эл Александр Евстифеев, предусматривает ремонт 100 и более километров республиканских дорог в год. Реконструкция дороги Елеево-Параньга проводится в рамках данной программы. Общая стоимость работ на этом участке составляет 147 миллионов рублей.

«В этом году работы выполняются на 9 миллионов рублей, протяженность ремонтируемого участка составляет 700 метров. На будущий год по поручению Главы республики мы будем выставлять на торги оставшийся участок 9,3 км на оставшиеся 138 миллионов рублей. Надеюсь, в результате торгов мы получим экономию, которую тоже направим на дорожные работы», - рассказал директор ГКУ РМЭ «Марийскавтодор» Александр Сальников.

В данный момент дорожные работы идут и на подъезде к дер. Ведерники Мари – Турекского района. Здесь строительство дороги ведется в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Протяженность участка почти 1,4 км. При обустройстве автомобильной дороги предусмотрены расчистка от деревьев и кустарников, установка дорожных знаков, деревянных сигнальных столбов, барьерного ограждения. Стоимость работ составляет 28 млн. рублей, из них 18 млн. рублей – средства федерального бюджета, 10 млн. рублей – республиканского.Безусловно, появление таких дорог способствует не только благоустройству, но и развитию деревень республики. В целом по Марий Эл на этот год в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено строительство 6 дорог, которые соединят 8 населенных пунктов. Более 600 жителей получат дороги с твердым покрытием. На эти цели по федеральной программе будет направлено 227 млн. рублей, из которых 144 млн. рублей – средства федерального бюджет, 83 млн. рублей - республиканского.Ремонт дорог находится под личным контролем Главы Республики Марий Эл. Александр Евстифеев не раз подчеркивал: «Важно, чтобы подрядчики понимали меру ответственности и выполняли работу на объектах качественно».