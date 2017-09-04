23 сентября на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» прошла торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского теплохода проекта А145Е, спроектированного ООО «Агат Дизайн Бюро».

депутат Госсовета РТ, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, председатель правления «ARJ Holding» – господин Шахаб Ахмед Рамадан Джума, заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, советник председателя правления «ARJ Holding» Доктор Самир Аль Хасан, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов, член правления исполнительного комитета Объединенных Арабских Эмиратов Mohamed Saleh Abdulla Aldarmaki, глава Зеленольского Муниципального района РТ Александр Тыгин и др.

Совместный контракт на строительство двух гражданских судов между предприятием и заказчиком из Объединенных Арабских Эмиратов был подписан в 2017 году в рамках IX Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2017». Церемония закладки данных судов состоялась 13 июля текущего года.В торжественной церемонии спуска приняли участиеОткрывая торжественный митинг, исполняющий обязанности генерального директора завода Александр Карпов, поздравил всех присутствующих с праздничным событием и выразил слова благодарности правительству Республики Татарстан, представителям компании заказчика из федеративного государства Объединенные Арабские Эмираты, руководству холдинговой компании «Ак Барс» за предоставляемые возможности для созидательного труда, а также коллективу предприятия за успешное выполнение поставленных задач.Кроме того, Александр Карпов подчеркнул, что суда данного проекта уже успешно зарекомендовали себя в суровых условиях Сибири и выразил надежду на то, что данное судно также хорошо покажет себя на водных просторах ОАЭ.Руководитель АИР РТ Талия Минуллина, приветствуя собравшихся, отметила, что в настоящее время Республика Татарстан заняла прочные позиции на мировом рынке.

«Мы сегодня являемся торговыми партнерами 150 стран. На международном уровне Татарстан знаменит тем, что производит современную, качественную, надежную, конкурентоспособную продукцию. Зеленодольский судостроительный завод сегодня является нашим передовым предприятием, о котором Президент РТ всегда говорит на всех переговорах за рубежом» — сказала она.

Приветствуя собравшихся, председатель правления ARJ Holding господин Шахаб Ахмед Рамадан Джума, поблагодарил горьковчан за качественную работу и значительный вклад в развитие дружественных связей между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.Завершилась официальная часть церемонии традиционным разбитием бутылки шампанского о борт корабля и награждением лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.