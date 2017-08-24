Совещание провёл Первый заместитель Председателя Правительства республики Сергей Сметанин.

Согласно докладу главного специалиста-эпидемиолога отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Светланы Колезневой, в сентябре 2017 года в регионе заболеваемость ОРВИ регистрируется на неэпидемическом уровне.Врачи ожидают сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии в сентябре-октябре. Сейчас продолжается прививочная кампания.

«Вакцинация остается основным и самым надёжным способом защиты населения от гриппа, которая проводится ежегодно в предэпидемический период. Наиболее благоприятным периодом года для проведения прививок является август - ноябрь. Иммунитет формируется от двух недель до одного месяца. В этом году планируется привить от гриппа более 40% населения Республики Марий Эл – 275 600 чел, в том числе 194,0 тыс. взрослых и 81,6 тыс. детей», - рассказала на совещании Светлана Колезнева.

Первая партия вакцины «Совигрипп» для иммунизации детского населения поступила 25 июля 2017 года - 41,8 тыс.доз (50% от заявленного), для иммунизации взрослого населения – второго августа: 94,33 тыс. доз (48,8% от заявленного). По состоянию на 21 сентября 2017 года привито 135440 человек (19,8% населения), в том числе 40920 детей (99,1% от поставленной вакцины), 94520 взрослых (99,7% от поставленной вакцины).На совещании было отмечено, что вакцина «Совигрипп» отечественная, производителем её является российская компания «Микроген». В состав препарата включены актуальные в этом эпидсезоне штаммы, которые каждый год обновляются по рекомендациям ВОЗ. При проведении анализа эффективности иммунизации против гриппа установлено, что в целом по республике в период эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ эпидсезона 2016-2017 гг. заболеваемость гриппом среди привитых лиц из «групп риска» была в 8 раз ниже, по сравнению с не привитыми, в том числе: в группе детей, посещающих детские дошкольные учреждения – в 5,2 раза, среди школьников – в 6,9 раз, медицинских работников – 4,5 раза, работников образовательных учреждений – в 29 раз, лиц старше 60 лет – 16,9 раза.В министерстве здравоохранения разработаны специальные мероприятия в период эпидемии гриппа. Так, будут организованы отдельные входы для беременных женщин в поликлиниках, где имеются женские консультации, введен обязательный масочный режим для беременных при посещении поликлиник; в амбулаторно-поликлинических учреждениях республики будут раздельно принимать пациентов с признаками ОРВИ и соматическими заболеваниями и другие.В случае массового поступления пациентов с ОРВИ в регионе предусмотрена возможность перепрофилировать койки в стационарах республики. Уже сейчас организован еженедельный мониторинг по контролю ассортимента необходимых лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптеках. Создан запас по основным противовирусным препаратам: арбидол, гриппферон, виферон, тамифлю, реленза, ингавирин, кагоцел и др.По прогнозам, которые дают марийские врачи, предстоящая эпидемия, предположительно, будет иметь большую интенсивность, т.к. ожидается превалирование в циркуляции вируса гриппа А (H1N1) 2009. В Китае и ряде стран Южного полушария уже отмечен рост активности пандемического вируса А (H1N1)2009, соответствующего вакцинному штамму.