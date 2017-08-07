Еще один участок объездной автомобильной дороги Кокшайск-Красногорский в Звениговском районе вскоре будет приведен в нормативное состояние.

В настоящее время ремонт дорожного полотна ведется с 5 по 8 км. Подрядчиком является местная организация «Марий Эл Дорстрой». Стоимость контракта почти 40 млн. рублей. Работы должны быть завершены до 20 октября, но дорожники уверяют, что, вероятнее всего, сдадут участок ранее запланированного срока.Государственного заказчика такие темпы только радуют: автомобилисты и местное население ремонта этой дороги ждали долгие годы.

«История появления разрушенного участка дороги не нова. Он не ремонтировался более 12 лет. И весной, когда мы обследовали дороги после распутицы, он сразу был обозначен. Была заказана проектно-сметная документация. В июле были объявлены торги на ремонт этого участка дороги. По сметной стоимости он был обозначен в 45 миллионов рублей. Заявки подали 4 участника: двое не прошли квалификационный отбор, а «Марий Эл Дорстрой» и одна из чувашских фирм участвовали в торгах. В результате была получена экономия в 7,8 миллионов рублей. Торги выиграла наша организация, которая сегодня трудится», - рассказал директор Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Марийскавтодор» Александр Сальников.

Жалоба местных жителей на разбитую объездную дорогу Кокшайск-Красногорский была в «зеленой папке» у Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева, переданной ему на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Ситуация сразу была взята на контроль Главы региона.Сейчас взамен снятого старого дорожного покрытия укладывается новое. По словам подрядчика, ремонтируемый участок сложный из-за того, что имел большую ямочность. Для приведения дороги к нормативному состоянию в работах применяется высокопроизводительная фреза, особенность которой заключается в том, что она срезает старый асфальт, добавляет эмульсию, и переработанная смесь укладывается в основание под будущие основные слои асфальта.

«Технология нами отработана. Она позволяет уйти от трещин на дорогах. Гарантия на дорогу будет 4 года. Мы сделаем качественный ремонт, и уверены в своей работе. Мы не пришлые и не временные, с 1937 года в республике. История нашего предприятия значительна», - отметил генеральный директор АО «Марий Эл Дорстрой» Александр Карташов.

Объездная дорога Кокшайск-Красногорский является одной из наиболее важных «артерий» республики и включена в «опорную сеть» региональных дорог: ежедневно здесь осуществляют движение легковые автомобили, школьные автобусы, пригородный транспорт, транзитные большегрузы. Интенсивность движения за сутки составляет от 2 до 3,5 тысяч автомобилей в зависимости от дня недели.Как рассказал госзаказчик Александр Сальников, ремонтные работы на объездной дороге Кокшайск-Красногорский не ограничатся только этим трехкилометровым участком. В текущем году по всей протяженности трассы был проведен так называемый «ямочный» ремонт. В следующем – 2018 году капремонт будет продолжен на участке с 8 по 12 км.

«Стратегия «Марийскавтодора» направлена на то, что при недостаточности средств дорожного фонда, прежде всего, выполнять ремонт на тех участках дорог, где больше интенсивность движения, чтоб максимально обеспечить потребности населения и снизить опасность ДТП», - обозначил директор ГКУ РМЭ «Марийскавтодор».

Александр Сальников также отметил, что ремонт дорог ведется и в других районах республики – Моркинском, Новоторъяльском, Параньгинском.