«Ростелеком» наградил юбилейного 30-тысячного абонента Интерактивного ТВ в Волжске
Количество абонентов «Ростелекома» в Республике Марий Эл, пользующихся интерактивным телевидением, превысило 30 тыс. Юбилейным клиентом стала жительница города Волжска Ярандаева Ксения, подключившая пакет услуг – «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ».
Поздравляя юбилейного абонента, начальник линейно-технического цеха г. Волжска филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Алексей Пинаев отметил:
«Увеличению числа абонентов компании способствуют активное развитие сетей связи, надежность телекоммуникационной инфраструктуры и высокое качество сервисов. Сегодня доступ к услугам компании имеют свыше 180 тыс домохозяйств не только в городах и районных центрах, но и в малых населенных пунктах региона. Мы гордимся тем, что юбилейным пользователем «Интерактивного ТВ» оказалась жительница Волжска. Надеемся, что семья Ксении в полной мере оценит все возможности современного телевидения от «Ростелекома».
Ярандаева Ксения поделилась своими впечатлениями:
«Спасибо за приятный сюрприз. Неожиданно было узнать, что стала юбилейным абонентом компании. Для нашей семьи важно, чтобы телевидение было качественным и многофункциональным. Очень нравится сервис «Управление просмотром». Теперь мы не зависим от сетки вещания и всегда можем смотреть передачи в удобное для нас время».
С сервисом «Мультискрин» и мобильной связью «Ростелекома» удобного времени для просмотра фильмов и передач теперь намного больше. Любимое кино можно смотреть за пределами домашней сети, не беспокоясь об интернет-трафике. В мобильном приложении «Интерактивное ТВ» и на сайте itv.rt.ru во время просмотра видео-контента он не расходуется.
Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком»
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