Уважаемые работники машиностроительного комплекса Республики Марий Эл! Дорогие ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроение было и остаётся фундаментом промышленности Марийского края, играющим важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона.
У отрасли в республике богатая история, полная замечательных традиций и свершений. Марийский машиностроительный завод, Завод полупроводниковых приборов, «Копир», «Потенциал», «Электродвигатель» – изделия этих и других предприятий машиностроительного комплекса Марий Эл знают во многих регионах России и за рубежом. Труд наших инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого широкого применения: от товаров народного потребления до продукции военного назначения. Мы гордимся современными разработками конструкторов и технологов республики, которые занимают достойное место в промышленных проектах страны.
Благодарю всех работников и ветеранов отрасли, инженерно-технический и руководящий состав за ваш добросовестный труд на благо Марийской земли. Уверен, вы и впредь будете успешно выпускать нужную стране продукцию высокого качества с маркой «Сделано в Марий Эл».
Желаю вам новых свершений, созидательного труда, надежных партнеров и финансового благополучия.
Глава Республики Марий Эл
А.А.Евстифеев