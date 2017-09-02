25/09/2017

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником

Уважаемые работники машиностроительного комплекса Республики Марий Эл! Дорогие ветераны отрасли!



От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!



Машиностроение было и остаётся фундаментом промышленности Марийского края, играющим важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона.



У отрасли в республике богатая история, полная замечательных традиций и свершений. Марийский машиностроительный завод, Завод полупроводниковых приборов, «Копир», «Потенциал», «Электродвигатель» – изделия этих и других предприятий машиностроительного комплекса Марий Эл знают во многих регионах России и за рубежом. Труд наших инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого широкого применения: от товаров народного потребления до продукции военного назначения. Мы гордимся современными разработками конструкторов и технологов республики, которые занимают достойное место в промышленных проектах страны.



Благодарю всех работников и ветеранов отрасли, инженерно-технический и руководящий состав за ваш добросовестный труд на благо Марийской земли. Уверен, вы и впредь будете успешно выпускать нужную стране продукцию высокого качества с маркой «Сделано в Марий Эл».



Желаю вам новых свершений, созидательного труда, надежных партнеров и финансового благополучия.



Глава Республики Марий Эл

А.А.Евстифеев От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!Машиностроение было и остаётся фундаментом промышленности Марийского края, играющим важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона.У отрасли в республике богатая история, полная замечательных традиций и свершений. Марийский машиностроительный завод, Завод полупроводниковых приборов, «Копир», «Потенциал», «Электродвигатель» – изделия этих и других предприятий машиностроительного комплекса Марий Эл знают во многих регионах России и за рубежом. Труд наших инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого широкого применения: от товаров народного потребления до продукции военного назначения. Мы гордимся современными разработками конструкторов и технологов республики, которые занимают достойное место в промышленных проектах страны.Благодарю всех работников и ветеранов отрасли, инженерно-технический и руководящий состав за ваш добросовестный труд на благо Марийской земли. Уверен, вы и впредь будете успешно выпускать нужную стране продукцию высокого качества с маркой «Сделано в Марий Эл».Желаю вам новых свершений, созидательного труда, надежных партнеров и финансового благополучия.Глава Республики Марий ЭлА.А.Евстифеев

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