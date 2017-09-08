В мероприятии приняли участие начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Виктор Шуралёв, председатель правления Регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ РОС по Республике Марий Эл, член Координационного Совета при ФСВНГ РФ Роман Золотухин.
Роман Золотухин рассказал о созданном в Республике Марий Эл региональном отраслевом объединении работодателей в сфере охраны и безопасности, озвучил его основные задачи и направления.
В ходе обсуждения были рассмотрен ряд нововведений в работе квалификационных комиссий, занимающихся подготовкой частных охранников, порядок проведения проверок частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств, подвели итоги работы по соглашениям, заключенным с частными охранными организациями по оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка.
Так, силами группы быстрого реагирования только одной из охранных организаций региона в 2017 году было совершено более 2100 выездов нарядов быстрого реагирования по срабатыванию охранно-пожарной сигнализации и кнопкам тревожной сигнализации, пресечено более 150 правонарушений, передано 215 нарушителей в органы внутренних дел.
«Достигнуты существенные положительные результаты в рамках оказания частными охранными организациями содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка», – отметил Александр Бурдо.
В завершение встречи начальник отдела Росгвардии поблагодарил собравшихся за проведенную совместную работу и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве.