21 сентября 2017 года состоялась церемония, посвященная официальному вступлению Александра Евстифеева в должность главы Республики Марий Эл.

На торжественном мероприятии вступления в должность главы Республики Марий Эл присутствовали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл, руководители исполнительных и судебных органов государственной власти, а также территориальных подразделений федеральных органов власти, главы администраций городов и районов, представители конфессий, общественных объединений, заслуженные деятели культуры, науки и искусства, средств массовой информации.Председатель республиканского избиркома Ирина Татаринова объявила, что досрочные выборы главы республики 10 сентября признаны действительными и состоявшимися, а также огласила результаты, в соответствии с которыми Александр Евстифеев получил большинство голосов избирателей – 208 855.Избранный глава принёс присягу, в которой обязался соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Марий Эл, уважать и охранять права человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию республики и повышению благосостояния её жителей.Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил высокий уровень доверия, который жители республики оказали Александру Евстифееву в ходе голосования.

«Поддержка, которую вы сумели завоевать у населения всего за прошедшие 6 месяцев работы в регионе, целиком отражена в результатах голосования за вашу кандидатуру. 88,27% – это второй результат среди субъектов Российской Федерации, где 10 сентября текущего года проводились выборы высшего должностного лица. Вместе с тем, мы понимаем, что итоги прошедших выборов – это, в первую очередь, ожидания населения качественных перемен в социально-экономической сфере», – сказал Михаил Бабич.

Полномочный представитель подчеркнул, что с первых дней работы в регионе Александр Евстифеев продемонстрировал умение мобилизовать управленческие ресурсы и доказал, что за короткое время при эффективном и честном подходе к управлению республикой есть все возможности для реализации её потенциала и выхода на устойчивые позиции развития.

«Впереди большая работа. И какие бы задачи ни ставились, они решаются командой. Вы показали, что костяк этой команды в республике есть. Я хотел бы всем членам команды пожелать сделать все возможное, чтобы реализовать планы. Очень важно, что все члены партий имели возможность участвовать в выборах, не было практически никаких жалоб, конфликтов в ходе кампании. Это говорит о том, что народ Марий Эл сделал свой выбор», – отметил Михаил Бабич и пожелал Александру Евстифееву успехов на непростом, но благородном пути служения России, Республике Марий Эл и ее жителям.