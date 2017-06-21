16 сентября в день проведения во всех регионах России Всеросийского дня бега – Кросса наций 2017 в г.Йошкар-Оле на площадке у ФОКа «Спартак» состоялось еще одно интересное мероприятие, организованное Министерством спорта Республики Марий Эл - Фестиваль спортивных школ.Все любители спорта, пришедшие в этот день поучаствовать в Кроссе наций, и родители будущих спортсменов, пришедшие к ФОКу «Спартак» специально, чтобы узнать о возможностях заниматься в спортивных школах, могли получить самую подробную информацию от руководителей и тренеров 14 республиканских спортивных школ, училища олимпийского резерва. На стендах учреждений желающие ознакомились с основными документами, историей развития вида спорта, спортивными достижениями и лучшими спортсменами, интересными фактами. Каждая спортивная школа продемонстрировала на фестивале элементы инвентаря и экипировки, используемой на тренировках. Представлено было все: от бутс и гетр футболистов, поясов и перчаток боксеров, кимоно дзюдоистов, до сабель и масок фехтовальщиков, хоккейной формы, коньков для шорт-трека и фигурных, «звенящих» мячей, используемых в футболе слепых (В1) спортивно-адаптивной школой по паралимпийским видам спорта.В фестивале принял участие Врачебно-физкультурный диспансер. Специалисты диспансера проводили для посетителей консультации по выбору оптимального вида спорта для ребенка. По желанию, знакомили с информацией о работе учреждения, оказываемыми услугами.Главной задачей, которая стояла перед организаторами и участниками фестиваля, было в период проведения отбора в спортивных школах, в одном месте и в одно время показать возможности, имеющиеся сегодня в республике для занятий спортом.Галина Михайловна Загайнова (заместитель директора ГБУ Республики Марий Эл «Спортивная школа по фехтованию»):

- Идея фестиваля не нова, но в этом году фестиваль впервые прошел на данной площадке и удачно совпал по срокам с масштабным всероссийским мероприятием - Кроссом наций. Это оказалось удобным для жителей города и районов республики одновременно посетить сразу 2 мероприятия, и к тому же посмотреть на выступления талантливых ребят – спортсменов, певцов, танцоров, выступавших на сцене. Родители, подходя к нам или к представителям других спортивных школ, не только получали интересующую информацию, но и записывали детей для прохождения отбора и зачисления в понравившуюся школу. Говоря о нашей школе – школе фехтования, хочу отметить, что на нашем стенде кроме прочего есть много интересной информации об истоках вида спорта, уходящего корнями во времена мушкетеров, а так же информации, воспитывающей патриотизм и любовь как к выбранному виду спорта, к его принципам, так и к своей Родине. Один из сотрудников нашей школы – поэт-любитель. Благодаря ему на наших стендах появились патриотические стихи о мальчиках и девочках, занимающихся фехтованием, и наша гордость - Гимн фехтовальщиков. Фестиваль безусловно прошел для нас с пользой, школа пополнится молодыми переспективными спортсменами. Тех, кто не смог посетить фестиваль в этом году, мы приглашаем к нам в школу, набор еще продолжается.