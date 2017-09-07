В Марий Эл за десять месяцев работы мобильной связи «Ростелекома» ее пользователями стали свыше 2 500 абонентов – физических лиц. Активно пользуются сервисом не только в городах республики, но в районных центрах. Наибольшее количество подключений зафиксировано в поселках Морки, Параньга, Сернур и Советский.

С 20 сентября для подключивших один из тарифных планов – S, L, XL – интернет-трафик для опций «Соцсети» и «Мессенджеры» – бесплатный.

Клиентам компании доступна линейка тарифных планов «Суперсимка», включающая пакет минут, SMS и мобильный интернет-трафик. Выбор широк: от 200 до 600 минут разговоров с объемом интернет-трафика от 3 до 20 ГБ с фиксированной абонентской платой. На тарифных планах «Суперсимка» (S, M, L, XL) исходящие вызовы на номера фиксированной и мобильной связи «Ростелекома» бесплатны по всей России.Также всем абонентам доступен безлимитный трафик мобильного интернета на просмотр контента в приложении Интерактивного ТВ и на сайте itv.rt.ru. Приятный бонус для тех, кто впервые решил стать абонентом мобильной связи от «Ростелекома».

«Мы отмечаем стабильный рост на услуги мобильной связи. Надеемся, что наши клиенты в полной мере оценили как удобство использования услуг от одного оператора, так и возможность бесплатного общения с близкими и родными по всей стране», – отметила и.о. директора по работе с массовым сегментом филиала в РМЭ ПАО «Ростелеком» Елена Норкина.

8 800 181 18 88

Подробнее об услуге и способах ее подключения в офисах продаж и обслуживания компании, на сайте rt.ru или по бесплатному телефону