21 сентября состоялась торжественная церемония официального вступления Александра Евстифеева в должность Главы Республики Марий Эл. Инаугурация прошла во Дворце Конгрессов.На мероприятие присутствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, члены Правительства Республики Марий Эл, депутаты Государственного Собрания региона, руководители исполнительных и судебных органов государственной власти, а также руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, главы администраций городов и районов республики, заслуженные деятели культуры, науки и искусства, представители конфессий, общественных объединений, средств массовой информации.Парадные расчеты Почетного караула под звуки марша Преображенского полка внесли в зал Государственные флаги Российской Федерации и Республики Марий Эл, а также специальные экземпляры Конституций Российской Федерации и Республики Марий Эл, Штандарт и Знак Главы Республики Марий Эл.Председатель региональной Центральной избирательной комиссии Ирина Татаринова озвучила результаты выборов и вручила избранному Главе Республики Марий Эл Александру Евстифееву соответствующее удостоверение, поздравила с инаугурацией и пожелала успешной работы на благо региона.После чего Александр Евстифеев, положив руку на церемониальные экземпляры Конституций Российской Федерации и Республики Марий Эл, вступил в должность, произнеся присягу на двух языках – марийском и русском.

«Клянусь верно служить народу, Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Марий Эл, защищать их, соблюдать, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Республики Марий Эл», — произнес текст присяги Александр Евстифеев. После чего подписал Распоряжение «О вступлении в должность Главы Республики Марий Эл».

Одним из первых избранного Главу региона поздравил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«6 апреля Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ о назначении Александра Александровича Евстифеева временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл. 10 сентября состоялись выборы, в результате которых Александр Александрович набрал более 80 процентов голосов избирателей пришедших на выборы. Это говорит о том, что за прошедшие 6 месяцев Александр Александрович проделал большую работу по анализу ситуации в муниципальных образованиях республики, анализу ситуации в социально-экономической сфере, реализации значимых для республики инвестиционных проектов. Люди, наконец, почувствовали, что в регионе появилась здоровая власть», - сказал Михаил Бабич.

Полпред Президента России в ПФО отметил впереди у Главы региона большая работа, которая не решается в одиночку.

«Костяк команды в республике есть. Желаю всем членам команды сделать все возможное, чтобы заявленные планы, программы, проекты, которые были предложены, были реализованы. У республики есть все возможности, чтоб развиваться, достигать результатов, которые являются основой благополучия граждан», - подчеркнул Михаил Бабич.

«Важно, что все члены партий имели возможность участвовать в выборах, не было практически никаких жалоб, конфликтов в ходе кампании. Это говорит о том, что народ Марий Эл сделал свой выбор», – в завершении сказал Михаил Бабич и пожелал Александру Евстифееву успехов на непростом, но благородном пути служения России, Республике Марий Эл и ее жителям.

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачев зачитал поздравительную телеграмму Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.«Уверена, Ваш профессионализм, опыт и компетентность помогут Вам решать задачи по обеспечению социально-экономического развития Республики Марий Эл, эффективному использованию ее потенциала, повышению благосостояния людей», - было отмечено в телеграмме.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Солнцева зачитала приветствие заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева.

«С Вашим именем связаны надежды на поступательное развитие и социальную стабильность в Республике Марий Эл. Безоговорочная победа на выборах подтверждает доверие Вам со стороны жителей региона и признание Вашего авторитета», - зачитала Светлана Солнцева.

Владыка Иоанн зачитал поздравительную телеграмму от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и преподал Александру Евстифееву Архипастырское благословение на добрые труды во благо жителей Республики Марий Эл и Русской Православной Церкви.

«Сегодня Господь сподобил Вас великой чести и одновременно ответственности: Вам вручается народ нашей республики. Каждого необходимо уместить в свое сердце. Общение с людьми требует великой мудрости. Она должна заключаться в том, чтобы в одной руке у Вас была твердость и решимость в другой – любовь и сострадание. Ни одна чаша весов не должна подниматься или опускаться», - сказал Владыка, отметив символичность того, что Александр Евстифеев приехал в республику в день Благовещения Пресвятой Богородицы, а официальное вступление в должность Главы Республики Марий Эл прошло в День Рождества Пресвятой Богородицы и День Воинской Славы России – победы русских полков в Куликовской битве.

В завершении торжественной церемонии инаугурации Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков отметил, что в адрес Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева поступили поздравительные телеграммы от Председателя Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра МЧС РФ Владимира Пучкова, мэра Москвы Сергея Собянина, министров России и руководителей всех субъектов ПФО, губернаторов Калининградской и Челябинской областей, г. Санкт-Петербурга.В интервью журналистам республиканских СМИ Александр Евстифеев отметил, что первоочередными задачами в дальнейшей работе являются завершение уборочной страды, начало и проведение отопительного сезона, бесперебойная работа социальных учреждений – детских садов, школ, больниц.

«Вопрос о первых шагах риторический, потому что он актуален для тех, кто был в отпуске, исполняя обязанности губернатора или главы республики, и кто занимался агитацией. Я в отпуске не был, поэтому у меня шаги будут не первыми, а продолжающимися. Они очевидны, озвучены и есть в программе, - отметил Александр Евстифеев. - У нас наступает бюджетный процесс. Мы будем работать над проектом бюджета на 2018 год. Мы помним о долгах. Мы их не создавали, но они были, мы несем эти обязательства и помним об обязательствах в социальной сфере. Мы занимаемся образованием, нехваткой мест в детских садах, школах. Тема здравоохранения, строительства новых учреждений – это не первые шаги работы, а текущая напряженная жизнь. Когда я пришел в республику, все здоровые силы призвал к совместному консолидированному труду. Это говорю и сейчас», - в интервью журналистам сказал Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.